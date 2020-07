Более тысячи артистов просят власти Великобритании спасти живую музыку

Radiohead, The Cure, Ник Кейв, Пол Маккартни, Пи Джей Харви, The Rolling Stones, The Coldplay и другие артисты обратились к правительству Великобритании с просьбой немедленно что-то предпринять для спасения живой музыки в стране от "катастрофического ущерба", сообщает NME.