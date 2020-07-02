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Лукашенко пообещал сохранить независимую Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранит мирную и независимую страну несмотря на "передряги современности". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:43
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал сохранить независимую Белоруссию

20:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранит мирную и независимую страну несмотря на "передряги современности".
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в четверг выступил с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля - в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Обращаясь к ветеранам, он, в частности, отметил, что восстановленный ими мир в стране хранят как самую большую ценность в жизни.
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"И наш святой долг - во имя вашего великого подвига сохранить и передать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую Беларусь. Несмотря на разные передряги современности, смею вас заверить, мы ее сохраним - эту мирную и независимую страну", - сказал Лукашенко.
По его словам, к своей независимости белорусы шли "более тысячи лет", и почти во все времена, начиная с глубокой древности, это "был путь борьбы" - с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с "угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции". Однако Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира, заявил Лукашенко.
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"То, что в далеком 1945-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, - это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям. Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась", - утверждает президент.
По его словам, война продолжается в культурной, информационной, политической и экономической сферах. Как отметил Лукашенко, нужно также понимать, что потомки и идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставят попытки переписать историю Второй мировой войны или предать ее забвению. "Но мы просто не имеем права допустить это. Не имеем права - во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу белорусской земли, за наше сегодняшнее настоящее и будущее наших детей и внуков", - сказал глава государства.
Он выразил мнение, что именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа. "Поэтому любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ", - добавил белорусский лидер.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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