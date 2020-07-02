Тамбовский губернатор высоко оценил готовность школ региона к ЕГЭ

ТАМБОВ, 2 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг проверил готовность системы образования региона к проведению ЕГЭ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Завтра на Тамбовщине будут открыты 11 пунктов проведения экзаменов, а всего их в регионе создано 26. В основном периоде ЕГЭ примут участие 3909 человек.

"Главное - здоровье и безопасность всех участников ЕГЭ", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Так, в двух пунктах проведения экзаменов, которые оборудованы на базе тамбовских гимназии №12 имени Г.Р. Державина и школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов, губернатор прошел весь предэкзаменационный путь выпускников, посмотрел, как будет проходить утренний фильтр и обработка рук, что предпринято для соблюдения социальной дистанции, проверил работу общественных онлайн-наблюдателей из регионального Ситуационного центра.

"Все сделано в соответствии с обстановкой, в которой мы находимся, с соблюдением всех требуемых норм и правил", - сказал Никитин.