Тамбовский губернатор высоко оценил готовность школ региона к ЕГЭ

ТАМБОВ, 2 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг проверил готовность системы образования региона к проведению ЕГЭ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Завтра на Тамбовщине будут открыты 11 пунктов проведения экзаменов, а всего их в регионе создано 26. В основном периоде ЕГЭ примут участие 3909 человек.
"Главное - здоровье и безопасность всех участников ЕГЭ", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Так, в двух пунктах проведения экзаменов, которые оборудованы на базе тамбовских гимназии №12 имени Г.Р. Державина и школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов, губернатор прошел весь предэкзаменационный путь выпускников, посмотрел, как будет проходить утренний фильтр и обработка рук, что предпринято для соблюдения социальной дистанции, проверил работу общественных онлайн-наблюдателей из регионального Ситуационного центра.
"Все сделано в соответствии с обстановкой, в которой мы находимся, с соблюдением всех требуемых норм и правил", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что в регионе разработаны паспорта безопасности пунктов проведения ЕГЭ с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все пункты прошли проверку готовности, тестирование работы системы видеонаблюдения, участвовали во всероссийском пробном экзамене. Для каждого пункта отработаны безопасные схемы транспортной доставки, разработаны графики прибытия участников ЕГЭ, подготовлены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, организован питьевой режим. Во всех аудиториях установлены приборы для обеззараживания воздуха, которые могут работать в присутствии детей. Медицинские работники будут измерять температуру и принимать квалифицированное решение о допуске участника на экзамен.