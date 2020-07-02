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Тамбовская область
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Тамбовский губернатор высоко оценил готовность школ региона к ЕГЭ
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг проверил готовность системы образования региона к проведению ЕГЭ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:39
тамбовская область
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
единый государственный экзамен (егэ), образование - общество

Тамбовский губернатор высоко оценил готовность школ региона к ЕГЭ

19:36 02.07.2020 (обновлено: 19:39 02.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация образца конверта с контрольными материалами во время пробной сдачи Единого государственного экзамена
Демонстрация образца конверта с контрольными материалами во время пробной сдачи Единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТАМБОВ, 2 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг проверил готовность системы образования региона к проведению ЕГЭ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Завтра на Тамбовщине будут открыты 11 пунктов проведения экзаменов, а всего их в регионе создано 26. В основном периоде ЕГЭ примут участие 3909 человек.

"Главное - здоровье и безопасность всех участников ЕГЭ", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Так, в двух пунктах проведения экзаменов, которые оборудованы на базе тамбовских гимназии №12 имени Г.Р. Державина и школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов, губернатор прошел весь предэкзаменационный путь выпускников, посмотрел, как будет проходить утренний фильтр и обработка рук, что предпринято для соблюдения социальной дистанции, проверил работу общественных онлайн-наблюдателей из регионального Ситуационного центра.
"Все сделано в соответствии с обстановкой, в которой мы находимся, с соблюдением всех требуемых норм и правил", - сказал Никитин.
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Все пункты проведения ЕГЭ прошли дезинфекцию перед началом экзаменов
В пресс-службе добавили, что в регионе разработаны паспорта безопасности пунктов проведения ЕГЭ с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все пункты прошли проверку готовности, тестирование работы системы видеонаблюдения, участвовали во всероссийском пробном экзамене. Для каждого пункта отработаны безопасные схемы транспортной доставки, разработаны графики прибытия участников ЕГЭ, подготовлены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, организован питьевой режим. Во всех аудиториях установлены приборы для обеззараживания воздуха, которые могут работать в присутствии детей. Медицинские работники будут измерять температуру и принимать квалифицированное решение о допуске участника на экзамен.
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Тамбовская областьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
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