Косачев оценил реакцию США на голосование по поправкам в России

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российское голосование по конституции беспокоит Российское голосование по конституции беспокоит США , поскольку РФ самостоятельно принимает решения по своему политическому устройству, и оно никак не касается Вашингтона , заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили РИА Новости в четверг в госдепартаменте. Также в госдепе выразили обеспокоенность сообщениями о якобы "попытках правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием". Доказательств этих обвинений в заявлении приведено не было

"США, считающие себя "смотрящими" за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же их дело, в конце концов, а не кого-то еще", - написал Косачев в Facebook

По его словам, официальная реакция Вашингтона "довольно вялая".

"Разумеется, объяснить, какие именно усилия предприняло непосредственно российское правительство и как оно якобы уже манипулирует результатами, которые только-только появились, госдеп по привычке не стал. Дескать, это - русские, они всегда чем-нибудь манипулируют, то своим голосованием, то американским", - отметил сенатор.

"То, что Путин – весьма неприятное для Вашингтона препятствие на пути попыток США поуправлять нашей страной извне, как это порой получалось в 90-е, ни для кого не секрет. Однако это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить", - добавил сенатор.

По его словам, важная часть демократии – это "уважение к чужому конституционному процессу, а не только и не столько низвержение памятников и целование обуви потомков бывших рабов".