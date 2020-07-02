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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573814583.html
Косачев оценил реакцию США на голосование по поправкам в России
Российское голосование по конституции беспокоит США, поскольку РФ самостоятельно принимает решения по своему политическому устройству, и оно никак не касается... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:36
голосование по поправкам в конституцию
константин косачев
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573813637.html
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сша ругают...значит хорошие поправки. Надо брать.
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вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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константин косачев, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев оценил реакцию США на голосование по поправкам в России

19:36 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российское голосование по конституции беспокоит США, поскольку РФ самостоятельно принимает решения по своему политическому устройству, и оно никак не касается Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили РИА Новости в четверг в госдепартаменте. Также в госдепе выразили обеспокоенность сообщениями о якобы "попытках правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием". Доказательств этих обвинений в заявлении приведено не было
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"США, считающие себя "смотрящими" за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же их дело, в конце концов, а не кого-то еще", - написал Косачев в Facebook.
По его словам, официальная реакция Вашингтона "довольно вялая".
"Разумеется, объяснить, какие именно усилия предприняло непосредственно российское правительство и как оно якобы уже манипулирует результатами, которые только-только появились, госдеп по привычке не стал. Дескать, это - русские, они всегда чем-нибудь манипулируют, то своим голосованием, то американским", - отметил сенатор.
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"То, что Путин – весьма неприятное для Вашингтона препятствие на пути попыток США поуправлять нашей страной извне, как это порой получалось в 90-е, ни для кого не секрет. Однако это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить", - добавил сенатор.
По его словам, важная часть демократии – это "уважение к чужому конституционному процессу, а не только и не столько низвержение памятников и целование обуви потомков бывших рабов".
"Полагаю, "граду на холме" неплохо было бы вернуться к азам, чтобы не выглядеть нелепо в роли самозваного ментора для тех, кого его предсказуемое мнение не касается. От слова никак" - заключил Косачев.
211711020
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Голосование по поправкам в КонституциюКонстантин КосачевВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
сша ругают...значит хорошие поправки. Надо брать.
2 июля, 19:46
СКСергей К
2400101
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