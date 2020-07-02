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В Нижегородской области число жертв коронавируса достигло 249
Количество жертв коронавируса в Нижегородской области за двое суток увеличилось на 15 - до 249 человек, пациенты умерли в разное время, но данные о них пришли в РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:16
2020-07-02T19:16
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здоровье - общество
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РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости.
Количество жертв коронавируса
в Нижегородской области
за двое суток увеличилось на 15 - до 249 человек, пациенты умерли в разное время, но данные о них пришли в последние два дня, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области 1 июля было зафиксировано восемь умерших с COVID-19, 2 июля – еще семь. Общее число жертв коронавируса в регионе составляет 249 человек.
"Информация об умерших 15 жителях Нижегородской области внесена (в статистику по COVID-19 – ред.) в эти дни, но погибли они в разное время. Это пациенты с хроническими сопутствующими заболеваниями, это лица старше трудоспособного возраста, средний возраст – 72 года", - сказали в министерстве здравоохранения региона.
По данным на 2 июля, в регионе подтверждено еще 234 случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 17 943 человека. При этом около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 232 находятся в обсерваторах. Выздоровели и выписаны из больниц 11 611 человек - 64,7% нижегородцев, болевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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