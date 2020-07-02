Куйвашев оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" двум городам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с присвоением званий Городов трудовой доблести Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, сообщает в четверг департамент информполитики главы региона.
Президент РФ Владимир Путин в четверг поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Города, которым будет присвоено это звание: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.
"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с присвоением званий Городов трудовой доблести Екатеринбургу (Свердловску) и Нижнему Тагилу. Глава региона поблагодарил президента России Владимира Путина и оргкомитет "Победа" за высокую оценку трудового подвига уральских городов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
По словам Куйвашева, он гордится тем, что именно города в Свердловской области одними из первых в России удостоены звания "Город трудовой доблести".
"Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Он подчеркнул, что в годы войны Свердловская область взяла на свои плечи тяжелую трудовую ношу.
"Наши города стали основным арсеналом страны, надежным тылом, который обеспечил фронт техникой, вооружением, боеприпасами, обмундированием. В Свердловске было размещено свыше сотни эвакуированных промышленных предприятий, около 50 госпиталей. Нескончаемым потоком шли на фронт эшелоны с артиллерийскими установками, танками, пушками, минами, гранатами и винтовками, а с полей сражений возвращались поезда с ранеными бойцами", - отметил губернатор.
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, уточняет департамент.