Куйвашев оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" двум городам

"Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя", — приводятся в сообщении слова губернатора.