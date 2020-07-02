Суд утвердил взыскание 2,5 млн рублей с организаторов незаконных акций

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным взыскание еще почти 2,5 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций прошлого лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Черемушкинского районного суда Москвы [оставлено] без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. В иске прокурора Москвы указано, что из-за несогласованных митингов Росгвардии пришлось потратить почти 2,5 миллиона рублей сверх лимита на выплаты.
До этого прокуратура заявляла об ущербе почти в 5 миллионов рублей, однако сумма уменьшилась, так как часть привлеченных к сверхурочной работе сотрудников вместо денежной компенсации предпочли выбрать дополнительный выходной день.
Делегат Росгвардии уточнил в суде, что 27 июля на службу дополнительно вышло 1187 сотрудников, а 3 августа – еще 1231.
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Иск столичная прокуратура подала в Черемушкинский суд Москвы еще в сентябре прошлого года, через четыре месяца суд удовлетворил его. Теперь, после рассмотрения апелляционных жалоб ответчиков, решение вступило в законную силу.
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей. Рассмотрение некоторых исков еще продолжается.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.