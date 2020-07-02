Суд утвердил взыскание 2,5 млн рублей с организаторов незаконных акций

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным взыскание еще почти 2,5 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций прошлого лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение Черемушкинского районного суда Москвы [оставлено] без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

До этого прокуратура заявляла об ущербе почти в 5 миллионов рублей, однако сумма уменьшилась, так как часть привлеченных к сверхурочной работе сотрудников вместо денежной компенсации предпочли выбрать дополнительный выходной день.

Делегат Росгвардии уточнил в суде, что 27 июля на службу дополнительно вышло 1187 сотрудников, а 3 августа – еще 1231.

Иск столичная прокуратура подала в Черемушкинский суд Москвы еще в сентябре прошлого года, через четыре месяца суд удовлетворил его. Теперь, после рассмотрения апелляционных жалоб ответчиков, решение вступило в законную силу.

На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей. Рассмотрение некоторых исков еще продолжается.