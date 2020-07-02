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Суд утвердил взыскание 2,5 млн рублей с организаторов незаконных акций
Мосгорсуд в четверг признал законным взыскание еще почти 2,5 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций прошлого лета, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:47
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский городской суд
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, москва, происшествия

Суд утвердил взыскание 2,5 млн рублей с организаторов незаконных акций

17:47 02.07.2020
395
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным взыскание еще почти 2,5 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций прошлого лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Черемушкинского районного суда Москвы [оставлено] без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. В иске прокурора Москвы указано, что из-за несогласованных митингов Росгвардии пришлось потратить почти 2,5 миллиона рублей сверх лимита на выплаты.
До этого прокуратура заявляла об ущербе почти в 5 миллионов рублей, однако сумма уменьшилась, так как часть привлеченных к сверхурочной работе сотрудников вместо денежной компенсации предпочли выбрать дополнительный выходной день.
Делегат Росгвардии уточнил в суде, что 27 июля на службу дополнительно вышло 1187 сотрудников, а 3 августа – еще 1231.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Иск столичная прокуратура подала в Черемушкинский суд Москвы еще в сентябре прошлого года, через четыре месяца суд удовлетворил его. Теперь, после рассмотрения апелляционных жалоб ответчиков, решение вступило в законную силу.
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей. Рассмотрение некоторых исков еще продолжается.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
77200111
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Московский городской судМоскваПроисшествия
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Мало.
2 июля, 18:00
ААртем
720010
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