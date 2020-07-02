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В Башкирии оценили присвоение Уфе звания "Город трудовой доблести"
Жители Башкирии благодарны руководству страны за решение присвоить Уфе звание Город трудовой доблести, заявил глава республики Радий Хабиров. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:49
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радий хабиров, владимир путин, нижний тагил, иркутск, пермь, общество

В Башкирии оценили присвоение Уфе звания "Город трудовой доблести"

16:49 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Радий Хабиров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Жители Башкирии благодарны руководству страны за решение присвоить Уфе звание Город трудовой доблести, заявил глава республики Радий Хабиров.
Президент РФ Владимир Путин в четверг поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Города, которым будет присвоено это звание: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.
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"Мы этого добились! Президент России заявил о включении Уфы в перечень городов, заслуживающих присвоения почётного звания Город трудовой доблести… За инициативу присвоить звание Уфе поставили подписи более 1,2 миллиона наших жителей. И каждый из нас крайне признателен руководству страны, которое слышит нас", - написал Хабиров на своей странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что столица Башкирии достойна этого высокого звания. "Во время Великой Отечественной войны в Уфу было переведено 36 предприятий, город принял более 104 тысяч эвакуированных. За годы войны в Уфе выпустили 51 тысячу авиационных моторов, каждый третий танк заправлялся уфимским бензином. У нас развернули 29 военных госпиталей, где получили медицинскую помощь 150 тысяч больных и раненых. В Уфе было сформировано 23 воинских соединения, среди них легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия", - подчеркнул Хабиров.
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Азаров прокомментировал присвоение Самаре "Города трудовой доблести"
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Радий ХабировВладимир ПутинНижний ТагилИркутскПермьОбщество
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