В Башкирии оценили присвоение Уфе звания "Город трудовой доблести"

"Мы этого добились! Президент России заявил о включении Уфы в перечень городов, заслуживающих присвоения почётного звания Город трудовой доблести… За инициативу присвоить звание Уфе поставили подписи более 1,2 миллиона наших жителей. И каждый из нас крайне признателен руководству страны, которое слышит нас", - написал Хабиров на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что столица Башкирии достойна этого высокого звания. "Во время Великой Отечественной войны в Уфу было переведено 36 предприятий, город принял более 104 тысяч эвакуированных. За годы войны в Уфе выпустили 51 тысячу авиационных моторов, каждый третий танк заправлялся уфимским бензином. У нас развернули 29 военных госпиталей, где получили медицинскую помощь 150 тысяч больных и раненых. В Уфе было сформировано 23 воинских соединения, среди них легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия", - подчеркнул Хабиров.