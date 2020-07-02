Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573805006.html
Глава комиссии Госдумы прокомментировал фейки о голосовании по поправкам
Все СМИ в России - и российские, и зарубежные - должны работать исключительно в правовом поле, никакого давления на свободу слова не оказывается, работа... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:46
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:46:3321:1914_1400x0_80_0_0_dba1039a6f3a992d3abaf4de9bf3536d.jpg
https://ria.ru/20200702/1573801988.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:46:3321:1914_1400x0_80_0_0_dba1039a6f3a992d3abaf4de9bf3536d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_890b69781a8ee3c79943aa969441181c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_9bc57a79e0898ecf5d6bad70d115520e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, общество

Глава комиссии Госдумы прокомментировал фейки о голосовании по поправкам

16:46 02.07.2020
180
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все СМИ в России - и российские, и зарубежные - должны работать исключительно в правовом поле, никакого давления на свободу слова не оказывается, работа комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела РФ в части выявления фейковых публикаций направлена на защиту суверенитета страны, сказал журналистам глава комиссии ГД Василий Пискарев.
"Мы считаем, что это (публикации фейков о голосовании) нельзя прощать, нельзя забывать, мы должны разобраться и принять меры реагирования. Достаточно много иностранных СМИ вбрасывали разного рода ложные сведения о голосовании, о путях голосования, о последствиях голосования", - сказал Пискарев.
По мнению политика, этим "нельзя пренебрегать, надо реагировать".
"Мы для чего эту работу проводим? Для того, чтобы обеспечить защиту нашего суверенитета. Мы хотим, чтобы иностранные СМИ и российские СМИ, неважно, чтобы их работа была исключительно в правовом поле, более того - никакого давления на свободу слова (не оказывается), исключительно, чтобы работали по закону. Собственно, это главная задача, которая нами преследуется", - подчеркнул Пискарев.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Вчера, 16:09Голосование по поправкам в Конституцию
ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование
1401103
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбщество
Рекомендуем
Эмблема партии Единая Россия
ЕР обсудит план по изменению законов в связи с поправками в Конституцию
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин оценил значение нового звания для Нижнего Новгорода
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
Власти прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Радий Хабиров
В Башкирии оценили присвоение Уфе звания "Город трудовой доблести"
Офис телеканала RT в Москве
В Русском союзе Латвии оценили попытки Риги запретить российские каналы
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутат Европарламента прокомментировала голосование по поправкам
Город Саратов
Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Эксперт из Боснии и Герцеговины оценил дистанционное голосование в России
Висенте Эрнандес Родригес
Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца
Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 800 "квадратов"
Пожарные тушат в здании на Тверской улице в Москве
Погибших и пострадавших при крупном пожаре в центре Москвы нет
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Бабарико и его сына обвинили в уклонении от уплаты налогов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
Лента новостейМолния