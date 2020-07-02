https://ria.ru/20200702/1573805006.html
Глава комиссии Госдумы прокомментировал фейки о голосовании по поправкам
Все СМИ в России - и российские, и зарубежные - должны работать исключительно в правовом поле, никакого давления на свободу слова не оказывается, работа... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:46
2020-07-02T16:46
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
общество
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Все СМИ в России - и российские, и зарубежные - должны работать исключительно в правовом поле, никакого давления на свободу слова не оказывается, работа комиссии ГД
по расследованию вмешательства в дела РФ в части выявления фейковых публикаций направлена на защиту суверенитета страны, сказал журналистам глава комиссии ГД Василий Пискарев
.
"Мы считаем, что это (публикации фейков о голосовании) нельзя прощать, нельзя забывать, мы должны разобраться и принять меры реагирования. Достаточно много иностранных СМИ вбрасывали разного рода ложные сведения о голосовании, о путях голосования, о последствиях голосования", - сказал Пискарев.
По мнению политика, этим "нельзя пренебрегать, надо реагировать".
"Мы для чего эту работу проводим? Для того, чтобы обеспечить защиту нашего суверенитета. Мы хотим, чтобы иностранные СМИ и российские СМИ, неважно, чтобы их работа была исключительно в правовом поле, более того - никакого давления на свободу слова (не оказывается), исключительно, чтобы работали по закону. Собственно, это главная задача, которая нами преследуется", - подчеркнул Пискарев.