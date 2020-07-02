Глава комиссии Госдумы прокомментировал фейки о голосовании по поправкам

"Мы считаем, что это (публикации фейков о голосовании) нельзя прощать, нельзя забывать, мы должны разобраться и принять меры реагирования. Достаточно много иностранных СМИ вбрасывали разного рода ложные сведения о голосовании, о путях голосования, о последствиях голосования", - сказал Пискарев.

"Мы для чего эту работу проводим? Для того, чтобы обеспечить защиту нашего суверенитета. Мы хотим, чтобы иностранные СМИ и российские СМИ, неважно, чтобы их работа была исключительно в правовом поле, более того - никакого давления на свободу слова (не оказывается), исключительно, чтобы работали по закону. Собственно, это главная задача, которая нами преследуется", - подчеркнул Пискарев.