Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Саратов.

"Более миллиона жителей региона выступили за то, чтобы Саратов получил этот высокий статус. Теперь в областном центре появится стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания", - написал Исаев на своей странице в Instagram.

Глава города подчеркнул, что за инициативу присвоить почетное звание Саратову голосовали жители всей области. "В итоге со всей области нам удалось собрать более миллиона подписей под данной инициативой. Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент и послужат гарантией того, что память о трудовом подвиге саратовцев сохранится в веках", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, место и сроки установки стелы, как и необходимый объем и источники финансирования, пока не определены.