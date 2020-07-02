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Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести
Более миллиона жителей Саратовской области оставили свои подписи под инициативой о присвоении Саратову звания Город трудовой доблести, сообщил глава города... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:39
75 лет великой победы
михаил исаев
владимир путин
саратовская область
саратов
общество
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михаил исаев, владимир путин, саратовская область, саратов, общество

Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести

16:39 02.07.2020
237
© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Более миллиона жителей Саратовской области оставили свои подписи под инициативой о присвоении Саратову звания Город трудовой доблести, сообщил глава города Михаил Исаев.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Саратов.
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"Более миллиона жителей региона выступили за то, чтобы Саратов получил этот высокий статус. Теперь в областном центре появится стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания", - написал Исаев на своей странице в Instagram.

Глава города подчеркнул, что за инициативу присвоить почетное звание Саратову голосовали жители всей области. "В итоге со всей области нам удалось собрать более миллиона подписей под данной инициативой. Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент и послужат гарантией того, что память о трудовом подвиге саратовцев сохранится в веках", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, место и сроки установки стелы, как и необходимый объем и источники финансирования, пока не определены.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
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25 июля 2013, 17:45
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75 лет Великой ПобедыМихаил ИсаевВладимир ПутинСаратовская областьСаратовОбщество
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