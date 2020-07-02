https://ria.ru/20200702/1573804570.html
Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести
Более миллиона жителей Саратовской области оставили свои подписи под инициативой о присвоении Саратову звания Город трудовой доблести, сообщил глава города... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:39
2020-07-02T16:39
75 лет великой победы
михаил исаев
владимир путин
саратовская область
саратов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_0:0:2001:1125_1400x0_80_0_0_88be10b73e2160d5536ee4b26b199ca7.jpg
https://ria.ru/20190511/1553417784.html
https://ria.ru/20130725/952096058.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_0:0:2001:1125_1400x0_80_0_0_88be10b73e2160d5536ee4b26b199ca7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_217:0:1717:1125_1400x0_80_0_0_069268881b56afde163d118115d120ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_404:0:1529:1125_1400x0_80_0_0_4e7c6d41da6997a61f7fa5ba287089e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил исаев, владимир путин, саратовская область, саратов, общество
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости.
Более миллиона жителей Саратовской области
оставили свои подписи под инициативой о присвоении Саратову
звания Город трудовой доблести, сообщил глава города Михаил Исаев
.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин
на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Саратов.
"Более миллиона жителей региона выступили за то, чтобы Саратов получил этот высокий статус. Теперь в областном центре появится стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания", - написал Исаев на своей странице в Instagram.
Глава города подчеркнул, что за инициативу присвоить почетное звание Саратову голосовали жители всей области. "В итоге со всей области нам удалось собрать более миллиона подписей под данной инициативой. Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент и послужат гарантией того, что память о трудовом подвиге саратовцев сохранится в веках", - цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, место и сроки установки стелы, как и необходимый объем и источники финансирования, пока не определены.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.