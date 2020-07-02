Комитет ГД одобрил запрет банкам блокировать счета без объяснения причин

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 7 июля.

Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счёта можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

В результате, могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Согласно законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Это нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса. Помимо этого, в целях защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов. Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Комитет по финрынку считает, что реализация положений законопроекта оптимизирует механизм применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов, а также будет способствовать защите интересов добросовестных клиентов таких организаций.