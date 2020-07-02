Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573804538.html
Комитет ГД одобрил запрет банкам блокировать счета без объяснения причин
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:39
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://ria.ru/20200702/1573775094.html
https://ria.ru/20200627/1573546343.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_0527246b6000709a72323e6cc551610a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_628:0:2676:2048_1400x0_80_0_0_4ee3e31f0364ac91b3d7c2b067029775.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, госдума рф, экономика

Комитет ГД одобрил запрет банкам блокировать счета без объяснения причин

16:39 02.07.2020
1477
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 7 июля.
Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счёта можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.
Девушка со смартфоном и банковской картой
Вчера, 10:34
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
В результате, могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Это нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса. Помимо этого, в целях защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов. Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
27 июня, 07:31
Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля
Комитет по финрынку считает, что реализация положений законопроекта оптимизирует механизм применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов, а также будет способствовать защите интересов добросовестных клиентов таких организаций.
Вместе с тем, отсутствие законодательной возможности банку отказать клиенту-физлицу в заключении договора банковского счета (вклада) при наличии у банка достоверных сведений, свидетельствующих о высоком риске совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов "требует уточнения и дополнительного обоснования", отмечается в заключении комитета.
2520011
Обсудить 2
Михаил МишустинГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
Золотые слитки
Лондонский суд лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
Висенте Эрнандес Родригес
Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца
Медицинские маски
Белоруссия хочет продлить госрегулирование цен на маски из-за COVID-19
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию
Репетиция пролёта военной авиации в Калининграде
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Город Вологда
Нацпроекты на Вологодчине будут профинансированы без сокращений
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Бабарико и его сына обвинили в уклонении от уплаты налогов
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
В комитете Госдумы прокомментировали заявление США о поправках
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
Власти прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутат Европарламента прокомментировала голосование по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
Лента новостейМолния