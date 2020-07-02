Белоруссия хочет продлить госрегулирование цен на маски из-за COVID-19

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Белоруссия на фоне пандемии коронавируса просит Коллегию Евразийской экономической комиссии разрешить продлить срок государственного регулирования цен в республике на защитные маски и дезинфицирующие средства, сообщила в четверг пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
"МАРТ инициировало вынесение на рассмотрение на Коллегии ЕЭК вопроса о продлении срока государственного регулирования цен в Республике Беларусь на средства защиты органов дыхания - маски, предназначенные для индивидуального применения - и дезинфицирующие, антибактериальные, обеззараживающие средства, в том числе гели, спреи", - говорится в сообщении. Там поясняется, что это инициатива обусловлена "условиями сохраняющейся в Республике Беларусь эпидемиологической ситуации и повышенного спроса на средства защиты".
Согласно сообщению, по договоренностям в рамках ЕАЭС "срок государственного ценового регулирования по одному виду социально значимого товара на отдельной территории более 90 календарных дней в течение года может быть установлен только по согласованию с Евразийской экономической комиссией". При этом государственное ценовое регулирование на маски и дезинфицирующие средства на срок 90 дней было введено в Белоруссии постановлением министерства от 6 апреля.
По данным пресс-службы, заседание Коллегии ЕЭК по данному вопросу состоится 7 июля. В случае принятия положительного решения в Белоруссии еще на 90 дней будет сохранено ценовое регулирование на эти средства защиты. Это будет сделано путем установления предельного норматива рентабельности для организаций-производителей в размере 10%, предельной максимальной надбавки импортера в размере 10%, предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%, предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.
"Указанная мера позволит не допустить спекулятивных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, сохранить стабильную ценовую ситуацию при реализации масок и дезинфицирующих средств, обеспечив при этом потребительский рынок республики данными товарами", - подчеркивается в сообщении. По информации пресс-службы, "проведенные 2 июля консультации с экспертами государств-членов ЕАЭС показали предварительное отсутствие замечаний по сохранению ценового регулирования".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались. По данным на четверг, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 274 и составило 62,7 тысячи, умерли еще семь человек, всего скончались 405 пациентов. При этом наблюдается тенденция снижения суточного количества новых случаев инфицирования и рост числа выздоровевших после перенесенной инфекции. Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с COVID-19.
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