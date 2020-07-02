Белоруссия хочет продлить госрегулирование цен на маски из-за COVID-19

По данным пресс-службы, заседание Коллегии ЕЭК по данному вопросу состоится 7 июля. В случае принятия положительного решения в Белоруссии еще на 90 дней будет сохранено ценовое регулирование на эти средства защиты. Это будет сделано путем установления предельного норматива рентабельности для организаций-производителей в размере 10%, предельной максимальной надбавки импортера в размере 10%, предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%, предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.