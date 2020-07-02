"Доступный интернет" повышает цифровую грамотность россиян – эксперты

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продление проекта "Доступный интернет" – бесплатного доступа на всей территории страны к социально значимым интернет-сервисам – позволит повысить цифровую грамотность россиян, считают эксперты.

"Предыдущие три месяца показали, насколько востребованы эти сервисы, и по итогам 2020 года мы увидим крайне существенный рост уровня цифровой грамотности россиян. Безусловно, весомый вклад в этот результат может внести и законодательная гарантия доступа абонентов к социально значимым интернет-ресурсам", – отметили в пресс-службе организации "Цифровая экономика".

Такого же мнения придерживается и Андрей Воробьев, директор координационного центра национальных доменов .ru и .рф.

"Это очередной хороший импульс для качественного развития аудитории рунета, то есть смогут прийти те, кто сегодня не пользуется интернетом по тем или иным причинам, чаще всего связанным с финансовыми ограничениями", – сказал он.

Важно, что это может положительно сказаться и на доходах компаний, предоставляющих сервис. По словам Воробьева, сейчас люди получают промо-доступ к сервисам, а в дальнейшем могут его расширить, и у операторов со временем появится дополнительный источник доходов.

"Прирост аудитории неизбежно скажется на желании получать тот контент, который будет за рамками этого бесплатного, гарантированного государством списка", – подчеркнул Андрей Воробьев.

Сейчас операторы сами финансируют доступ таких клиентов, но продление тестового периода нужно для того, чтобы проработать какие-то компенсационные механизмы, посмотреть, насколько модель будет верна, убедиться, что это даст прирост доходов в будущем, сказал он.