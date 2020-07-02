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Володин назвал причины распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев не понимал ответственности своей должности, что, в том числе, привело к распаду СССР, считает председатель Госдумы... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:28
госдума рф
вячеслав володин
михаил горбачев
владимир путин
ссср
политика
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Путин достойный продолжатель дела горбачева и ельцина. По сути поддержка разгробления страны и её недр и вывод их за рубеж конечно же под рассказы о скрепах и патриотизм... и те кто участвовал в распаде союза сейчас на хороших должностях которые либо уже либо передадут своим детям...
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8
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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госдума рф, вячеслав володин, михаил горбачев, владимир путин, ссср, политика

Володин назвал причины распада СССР

15:28 02.07.2020
3100
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев не понимал ответственности своей должности, что, в том числе, привело к распаду СССР, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы помним, что было в 90-е, мы помним, что было в 80-е. Была большая страна – Советский Союз. Ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев. И во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, и из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало", - сказал Володин журналистам.
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Он подчеркнул, что нынешний глава государства Владимир Путин смог "и страну объединить, и с войной покончить, и решить проблемы в экономике".
Володин подчеркнул, что поправка, которая дает возможность Путину в 2024 году принять участие в выборах, была поддержана. "78% поддержали эту поправку. Это почти в 2 раза больше поддерживающих поправки в конституцию, чем было в 1993 году. И, кстати, явка также намного больше, чем в 1993", - отметил спикер Госдумы.
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Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
83620260
Обсудить 8
Госдума РФВячеслав ВолодинМихаил ГорбачевВладимир ПутинСССРПолитика
Популярные комментарии
Путин достойный продолжатель дела горбачева и ельцина. По сути поддержка разгробления страны и её недр и вывод их за рубеж конечно же под рассказы о скрепах и патриотизм... и те кто участвовал в распаде союза сейчас на хороших должностях которые либо уже либо передадут своим детям...
2 июля, 15:58
MSMaksim S
41100011
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