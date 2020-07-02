Володин назвал причины распада СССР

"Мы помним, что было в 90-е, мы помним, что было в 80-е. Была большая страна – Советский Союз. Ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев. И во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, и из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало", - сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что нынешний глава государства Владимир Путин смог "и страну объединить, и с войной покончить, и решить проблемы в экономике".

Володин подчеркнул, что поправка, которая дает возможность Путину в 2024 году принять участие в выборах, была поддержана. "78% поддержали эту поправку. Это почти в 2 раза больше поддерживающих поправки в конституцию, чем было в 1993 году. И, кстати, явка также намного больше, чем в 1993", - отметил спикер Госдумы.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.