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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573796018.html
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Президент Владимир Путин заявил, что понимает проголосовавших против внесения поправок в Конституцию РФ граждан, так как в стране еще много нерешенных проблем,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:15
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Сплошное лицемерие
127
Духу не хватило на Ямале скорректировать результаты.
65
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россия
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757543_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_7d530b3dec040421642b8cc4aa7531ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, владимир путин, политика

Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок

15:02 02.07.2020 (обновлено: 15:15 02.07.2020)
41085
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРезультаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что понимает проголосовавших против внесения поправок в Конституцию РФ граждан, так как в стране еще много нерешенных проблем, а люди зачастую сталкиваются с несправедливостью, черствостью и безразличием властей, которые обязаны действовать быстрее.
"Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем - это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", - сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
99104351108
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Сплошное лицемерие
2 июля, 15:21
uuruss
87101236
Духу не хватило на Ямале скорректировать результаты.
2 июля, 15:18
Георгий Саввин
37400321
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