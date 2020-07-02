https://ria.ru/20200702/1573796018.html
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Президент Владимир Путин заявил, что понимает проголосовавших против внесения поправок в Конституцию РФ граждан, так как в стране еще много нерешенных проблем,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:02
2020-07-02T15:15
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
uruss
Сплошное лицемерие
127
Георгий Саввин
Духу не хватило на Ямале скорректировать результаты.
65
9
россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
заявил, что понимает проголосовавших против внесения поправок в Конституцию РФ
граждан, так как в стране еще много нерешенных проблем, а люди зачастую сталкиваются с несправедливостью, черствостью и безразличием властей, которые обязаны действовать быстрее.
"Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем - это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", - сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.