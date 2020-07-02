Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок

"Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем - это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", - сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".