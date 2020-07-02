Медведев отметил важность господдержки лекарственной отрасли

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти при выстраивании господдержки лекарственной отрасли должны прежде всего ориентироваться на продукты, созданные при участии государственных институтов развития и с госинвестициями, считает зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета Дмитрий Медведев. Власти при выстраивании господдержки лекарственной отрасли должны прежде всего ориентироваться на продукты, созданные при участии государственных институтов развития и с госинвестициями, считает зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково"

"В целом, конечно, при выстраивании господдержки, связанной с лекарствами, безусловно, государство должно ориентироваться на те продукты, которые созданы при участии государственных институтов развития, и с государственными инвестициями в том числе", - сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра " Сколково ".

При этом, по его словам, "важнее всего - эффективность, но этот фактор тоже должен иметь место".

Он выразил надежду на то, что российский препарат "Авифавир", созданный резидентами "Сколково" для лечения коронавируса, успешно пройдет клинические испытания и докажет эффективность своего применения.

Вместе с тем зампред Совбеза заметил, что кроме коронавируса существуют и другие болезни и патологии, с которыми нужно продолжать борьбу. При этом Медведев рассчитывает и на то, что исследования, проведенные в контексте пандемии COVID-19, приведут к появлению новых революционных препаратов.

"Трудности, а иногда и трагические события в известной степени провоцируют дополнительные исследования, подталкивают исследовательскую работу... Мы все надеемся, что исследования, проведенные в контексте вот этого бедствия на всей планете и, конечно, в нашей стране в особенности, послужат таким триггером к дополнительным работам и к появлению новых препаратов, может быть, абсолютно революционных", - отметил Медведев.