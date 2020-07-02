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Медведев отметил важность господдержки лекарственной отрасли
Власти при выстраивании господдержки лекарственной отрасли должны прежде всего ориентироваться на продукты, созданные при участии государственных институтов... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", общество

Медведев отметил важность господдержки лекарственной отрасли

14:27 02.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти при выстраивании господдержки лекарственной отрасли должны прежде всего ориентироваться на продукты, созданные при участии государственных институтов развития и с госинвестициями, считает зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
"В целом, конечно, при выстраивании господдержки, связанной с лекарствами, безусловно, государство должно ориентироваться на те продукты, которые созданы при участии государственных институтов развития, и с государственными инвестициями в том числе", - сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
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При этом, по его словам, "важнее всего - эффективность, но этот фактор тоже должен иметь место".
Он выразил надежду на то, что российский препарат "Авифавир", созданный резидентами "Сколково" для лечения коронавируса, успешно пройдет клинические испытания и докажет эффективность своего применения.
Вместе с тем зампред Совбеза заметил, что кроме коронавируса существуют и другие болезни и патологии, с которыми нужно продолжать борьбу. При этом Медведев рассчитывает и на то, что исследования, проведенные в контексте пандемии COVID-19, приведут к появлению новых революционных препаратов.
"Трудности, а иногда и трагические события в известной степени провоцируют дополнительные исследования, подталкивают исследовательскую работу... Мы все надеемся, что исследования, проведенные в контексте вот этого бедствия на всей планете и, конечно, в нашей стране в особенности, послужат таким триггером к дополнительным работам и к появлению новых препаратов, может быть, абсолютно революционных", - отметил Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевСколковоФонд "Сколково"Общество
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