Фестиваль "Зеркало" на tvzavr посмотрело более 100 тысяч человек

МОСКВА, 2 июл - ООО "ТиВиЗавр". На платформе онлайн-кинотеатра tvzavr успешно завершился международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", который стартовал 25 июня. Охват кинофестиваля за 6 конкурсных дней составил более 100 тысяч просмотров. При этом, больше всего просмотров фестивального контента зафиксировано в Москве, Иванове и Санкт-Петербурге, а самым популярным фильмом конкурсный программы стал "Кот в стене".

"Зеркало" – первый международный кинофестиваль, который в условиях пандемии COVID-19 перешел в онлайн-формат. Специально для фестиваля на платформе онлайн-кинотеатра tvzavr были созданы 5 виртуальных залов – Юрьевец, Палех, Плес, Шуя и Иваново, где проходили премьеры фильмов, а также онлайн-скриннинги для представителей прессы. Кроме того, каждый день tvzavr вел трансляции встреч с известными деятелями российской киноиндустрии, а также актерами и режиссерами конкурсных фильмов из онлайн-кафе "Зеркала". В ходе беседы гости делились своими творческими планами, рассказывали о том, как переживают карантин и давали прогнозы на развитие ситуации с пандемией.

Так, в онлайн-кафе кинофестиваля "Зеркало" побывали Федор Бондарчук, Данила Козловский, Тимур Бемамбетов, Николай Картозия, Антон Желнов, Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит, Оксана Черкасова, Лора Гуэрра, Энрика Антониони, Джузеппе Торнаторе, Фиви Ангелопулос, а также участники конкурсной программы Весела Казакова и Мина Милева из Болгарии, Фернанда Валадес из Мексики, Арун Картик из Индии, Янис Рафа из Греции, Алехандро Телемако Тарраф из Аргентины и другие.

Кроме конкурсной программы, в которую на этот раз вошли 10 авторских фильмов, в рамках фестиваля также впервые публично были представлены фрагмент из документального фильма “Бондарчук”, созданный к 100-летия известного российского режиссера Сергея Бондарчука (продюсером является Федор Бондарчук), а также фрагмент из нового фильма Тимура Бекмамбетова “Фау-2. Побег из ада”.

Елена Хлебникова, директор по контенту tvzavr:

"tvzavr – достаточно творческая компания, поэтому мы всегда открыты к интересным и нестандартным проектам, любим делать то, что до этого еще никто не делала, реализовывать то, что никто не реализовывал. Так, например, было с нашими проектами MoviesChain, Кино в Эрмитаже, показы в Зарядье, Допремьерные субботы в Третьяковке и так далее. Коллаборация с фестивалем "Зеркало" стала для нас новым вызовом, который заставил всю компанию в кратчайшие сроки значительно перестроить свою работу, в том числе и в техническом плане, чтобы этот онлайн-фестиваль из замечательной идеи превратился в не менее замечательную реальность. Я очень рада, что у нас все получилось, несмотря на то, что времени на подготовку такого масштабного события было катастрофически мало".

Гран-при кинофестиваля "Зеркало" достался фильму "Назир" режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур).

Приз за лучшую режиссуру жюри присудило картине "Без особых признаков" режиссера Фернанды Валадес (Мексика, Испания).

Приз за профессиональные достижения достался фильму "Одинокая скала" Алехандро Телемако Таррафа (Аргентина, Мексика, Катар, Великобритания).

Приз за вклад в кинематограф Андрея Тарковского получил Михал Лещиловский.

Приз жюри молодых критиков "Голос", а также Приз зрительских симпатий по результатам голосования в соцсетях достался фильму "Кот в стене" режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой (Болгария, Франция, Великобритания).

При этом лидером по просмотрам на tvzavr стал фильм "Кот в стене". Также высокой популярностью пользовались фильмы внеконкурсной программы – "Сорокин трип", "Бродский не поэт" и "Фильмы с севера".

Что касается аудитории, то большая часть зрителей онлайн-фестиваля была из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Волгограда и Петрозаводска.

Всего за 6 фестивальных дней было показано более 30 фильмов в 5 программах, а из фестивальной студии в прямой эфир вышло 33 выпуска.

Церемония закрытия "Зеркала" состоялась 30 июня в 21.00 по московскому времени. Ее ведущими стали актер Юрий Колокольников (известный по нашумевшему сериалу "Игра престолов") и Ольга Бодрова – начинающая актриса, дочь Сергея Бодрова-младшего.

Константин Шавловский, генеральный продюсер фестиваля:

“Зеркало” - первый крупный российский кинофестиваль, который решился перейти в онлайн. К сожалению, мы не смогли в этом году привезти фильмы и гостей в Юрьевец. Но зато в этом году мы показали Юрьевец всей России. Наши прямые эфиры на разных платформах в общей сложности посмотрели более 2 миллионов человек. Зрителей у “Зеркала” больше, чем за все предыдущие годы. Наверное, это и есть главный результата нашего эксперимента - то, что у “Зеркала” появились новые зрители, многие из которых станут гостями следующего, 15-го кинофестиваля "Зеркало". Который мы обязательно откроем по традиции здесь, в Юрьевце".

Сергей Бодров, режиссер, Президент МКФ им. А.Тарковского:

"Зеркало": "Зеркало онлайн" - это был уникальный и ни на что не похожий эксперимент, за которым я наблюдал с огромным интересом и удовольствием. Когда меня пригласили стать почетным президентом "Зеркала", я согласился не только потому, что каждый кинематографист в мире почел бы за честь возглавить фестиваль имени Андрея Тарковского. Но и потому, что у этого фестиваля замечательная команда. Я видел как она работает в прошлом году, когда "Зеркало" открывалось концертом в Юрьевце и шло в переполненных залах ивановского кинотеатра "Лодзь". И теперь этой же команде удалось провести фестиваль онлайн на самом высоком уровне – такого онлайн-события лично я еще не видел".

Справка о компании tvzavr:

Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ, который является одним из лидеров рынка легального онлайн-видео в стране. В коллекции сервиса - порядка 55 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10 % - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 40 миллионов уникальных пользователей в месяц. Выручка компании за 2019 год составила 950 миллионов. рублей и показала рост на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года.