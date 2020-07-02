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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573785855.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3782
Больше 74% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:49
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коронавирус в россии
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кабардино-балкарская республика (кбр)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3782

12:49 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Больше 74% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 54 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5109 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 94 пациента, всего выздоровевших – 3782", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1226 человек, из которых 58 больных – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1608 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1282 человека, имевших контакты с заболевшими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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