В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3782

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 54 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5109 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 94 пациента, всего выздоровевших – 3782", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1226 человек, из которых 58 больных – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1608 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1282 человека, имевших контакты с заболевшими.