Ученые определили механизм разрушения клеток мозга при болезни Паркинсона

Шведские ученые разработали новый метод визуализации клеточных процессов и с его помощью увидели, как белок альфа-синуклеина, называемый еще "белком Паркинсона", разрушает клеточные мембраны, что в конечном итоге приводит к гибели клеток мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.