https://ria.ru/20200702/1573780384.html
Бизнес выступил за увеличение числа бюджетных мест в вузах по сфере IT
Рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители бизнеса и экспертного сообщества, предложила Минобрнауки РФ повысить число бюджетных... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:46
2020-07-02T11:46
валерий фальков
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РИА Новости
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валерий фальков, образование - общество, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители бизнеса и экспертного сообщества, предложила Минобрнауки РФ повысить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2021 году с 73 тысяч до 80 тысяч, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма организации.
Документ был направлен 9 июня министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову
. Предложения были разработаны совместно с Центром компетенций "Кадры для цифровой экономики", Аналитическим центром при правительстве РФ и экспертным сообществом.
"Согласовать предложения в план мероприятий по безусловному достижению показателя федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" "Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим специальностям (ежегодно)" 80 тысяч человек на 31 октября 2021 года", - говорится в решении группы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика", ведомству были предложены несколько мер, в том числе: обеспечение условий для перераспределения максимально возможного количества бюджетных мест на 2021-2022 учебный год в пользу ИТ-специальностей, уточнение методики расчета показателя приема в магистратуру по ИТ-направлениям лиц, обучавшихся в бакалавриате по не ИТ-направлениям, и включение ИТ-компетенций в образовательные стандарты и программы по инженерным специальностям.
"В АНО "Цифровая экономика" считают некорректным включение платных мест в показатель федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", так как в документе, в соответствии с приказом Минэкономразвития, указаны только бюджетные места.", - сказал собеседник агентства.