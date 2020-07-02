В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"

"Что хорошо в нуар (стиль криминальных драм, которые снимали в Голливуде в 1940-х – 1950-х годах. – Прим.ред.), так это его детективные истории. Однако Люцифер тогда еще не был сыщиком. Так что, в некоторой степени, мы увидим, как он им стал, – рассказал соавтор шоу Джо Хендерсон.