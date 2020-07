В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"

По информации издания, серия будет называться "It never ends well for the chicken". В ней некоторые из главных героев окажутся в прошлом. Так, на черно-белых фотографиях шоураннеры показывают, что произошло, когда Люцифер (Том Эллис) посетил Лос-Анджелес в 1940-х годах, а также намекают на то, что зрители больше узнают о прошлом Мэйз (Лесли-Энн Брандт).