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Военные из КНР и Индии провели встречу по урегулированию на границе
Представители военного командования Китая и Индии провели третью встречу по урегулированию ситуации в пограничной зоне, заявил официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:58
чжао лицзянь
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чжао лицзянь, кашмир, мид индии, мид кнр, нью-дели, китай, индия, в мире

Военные из КНР и Индии провели встречу по урегулированию на границе

06:58 02.07.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Представители военного командования Китая и Индии провели третью встречу по урегулированию ситуации в пограничной зоне, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Третий раунд консультаций представителей военного командования Индии и Китая состоялся 30 июня. Стороны продолжают содействовать реализации консенсуса, достигнутого в ходе двух предыдущих раундов переговоров, а также смогли добиться положительного прогресса в принятии эффективных мер по отводу войск от линии фактического контроля и смягчению ситуации в пограничной зоне", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что "китайская сторона приветствует это".
"Надеемся, что Индия и Китай будут двигаться навстречу друг другу, осуществлять достигнутый сторонами консенсус посредством реальных действий, продолжат поддерживать тесные контакты по военным и дипломатическим каналам, а также совместными усилиями содействовать смягчению ситуации в приграничных районах", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
23 июня, 12:58
Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля, заменяющей в этом регионе границу между странами. Как сообщали индийские СМИ, перемещение в этот район дополнительных сил каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
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В начале июня с целью деэскалации обстановки командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенанта Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших переговоров заявили, что Пекин и Нью-Дели согласились урегулировать ситуацию мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Новый виток напряженности между Индией и Китаем начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
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Чжао ЛицзяньКашмирМИД ИндииМИД КНРНью-ДелиКитайИндияВ мире
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