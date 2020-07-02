Военные из КНР и Индии провели встречу по урегулированию на границе

"Третий раунд консультаций представителей военного командования Индии и Китая состоялся 30 июня. Стороны продолжают содействовать реализации консенсуса, достигнутого в ходе двух предыдущих раундов переговоров, а также смогли добиться положительного прогресса в принятии эффективных мер по отводу войск от линии фактического контроля и смягчению ситуации в пограничной зоне", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

"Надеемся, что Индия и Китай будут двигаться навстречу друг другу, осуществлять достигнутый сторонами консенсус посредством реальных действий, продолжат поддерживать тесные контакты по военным и дипломатическим каналам, а также совместными усилиями содействовать смягчению ситуации в приграничных районах", - добавил он.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля, заменяющей в этом регионе границу между странами. Как сообщали индийские СМИ, перемещение в этот район дополнительных сил каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.