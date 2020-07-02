Врач рассказал о пользе крапивы

Крапива, которой все так боятся и от которой стремятся держаться подальше, может быть очень полезна. Это растение способно обеспечит вас витаминами, которые необходимы организму, уверен Михаил Гинзбург.

Дефицит витамина В9 ведет к анемии, болезням сердца, депрессии. Здоровый вид кожи, структура волос, состояние ногтей тоже во многом зависят от того, достаточно ли его в организме. Ну а витамин С вообще называют лекарством от всех болезней. И все это витаминное богатство есть в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда.