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Врач рассказал о пользе крапивы
Депрессия, усталость, пониженный иммунитет, с этими проблемами поможет справиться крапива. О пользе этого жгучего сорняка рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:32
здоровье
общество
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здоровье, общество

Врач рассказал о пользе крапивы

04:32 02.07.2020
609
© http://ru.wikipedia.orgКрапива
Крапива
© http://ru.wikipedia.org
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депрессия, усталость, пониженный иммунитет, с этими проблемами поможет справиться крапива. О пользе этого жгучего сорняка рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Крапива, которой все так боятся и от которой стремятся держаться подальше, может быть очень полезна. Это растение способно обеспечит вас витаминами, которые необходимы организму, уверен Михаил Гинзбург.
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"Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ. Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток", — сказал радио Sputnik Михаил Гинзбург.
Дефицит витамина В9 ведет к анемии, болезням сердца, депрессии. Здоровый вид кожи, структура волос, состояние ногтей тоже во многом зависят от того, достаточно ли его в организме. Ну а витамин С вообще называют лекарством от всех болезней. И все это витаминное богатство есть в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда.
Употреблять это растение могут практически все, главное — не обжечься, говорит Михаил Гинзбург.
"Самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы — это в супах и в летних салатах. Противопоказаний для употребления крапивы практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни", — высказал мнение в беседе с радио Sputnik врач.
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