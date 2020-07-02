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В ФРС США обсудили вероятность второй волны COVID-19
Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США рассматривали варианты использования механизмов ограничения доходности, а также оценили как вероятный пессимистичный... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:39
2020-07-02T01:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная резервная система сша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная резервная система сша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости.
Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США
рассматривали варианты использования механизмов ограничения доходности, а также оценили как вероятный пессимистичный сценарий второй волны коронавируса, следует из опубликованного во вторник протокола заседания 9-10 июня.
"Моделирование показало, что комитету придется поддерживать высокостимулирующие финансовые условия в течение многих лет, чтобы значительно ускорить восстановление от нынешнего серьезного спада", — сказано в документе.
В ходе заседания обсуждалось ограничение доходности — механизм, которым пользовался Федрезерв во время и после Второй мировой войны и который уже используют Банк Японии
и Резервный банк Австралии
. По мнению участников встречи, подобный подход может контролировать доходность гособлигаций и может не требовать крупных закупок центробанком государственных ценных бумаг, хотя при определенных обстоятельствах такая потребность и может возникнуть.
"Почти все участники дали понять, что у них есть много вопросов по поводу стоимости и выгодности такого подхода", — сказано в документе.
Было также отмечено, что вероятность негативного развития ситуации с коронавирусом, возможность усиления динамики рецессии, напряженность в американо-китайских отношениях могут представлять краткосрочные риски для финансовых рынков.
В оценке экономической ситуации говорится, что ВВП США за второй квартал, скорее всего, продемонстрирует "исторически большой спад", хотя там отмечается некоторое улучшение на рынке труда, где в мае произошло уменьшение безработицы на 1,4%.
С учетом опасений, связанных с пандемией коронавируса, комитет пришел к выводу, что "более пессимистичный прогноз был не менее вероятен, чем базовый прогноз".
"При таком сценарии появление второй волны коронавируса с новым раундом жестких ограничений на социальное взаимодействие и работу предприятий предположительно начнется позже в этом году, что приведет к реальному спаду ВВП, скачку безработицы и обновленному давлению на инфляцию в сторону понижения в следующем году", — говорится в протоколе.
По итогам того заседания регулятор ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне от нуля до 0,25% годовых, отметив, что планирует её сохранить на этом уровне до 2022 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.