В ФРС США обсудили вероятность второй волны COVID-19

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Члены Комитета по открытым рынкам Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США рассматривали варианты использования механизмов ограничения доходности, а также оценили как вероятный пессимистичный сценарий второй волны коронавируса, следует из опубликованного во вторник протокола заседания 9-10 июня.

"Моделирование показало, что комитету придется поддерживать высокостимулирующие финансовые условия в течение многих лет, чтобы значительно ускорить восстановление от нынешнего серьезного спада", — сказано в документе.

В ходе заседания обсуждалось ограничение доходности — механизм, которым пользовался Федрезерв во время и после Второй мировой войны и который уже используют Банк Японии и Резервный банк Австралии . По мнению участников встречи, подобный подход может контролировать доходность гособлигаций и может не требовать крупных закупок центробанком государственных ценных бумаг, хотя при определенных обстоятельствах такая потребность и может возникнуть.

"Почти все участники дали понять, что у них есть много вопросов по поводу стоимости и выгодности такого подхода", — сказано в документе.

Было также отмечено, что вероятность негативного развития ситуации с коронавирусом, возможность усиления динамики рецессии, напряженность в американо-китайских отношениях могут представлять краткосрочные риски для финансовых рынков.

В оценке экономической ситуации говорится, что ВВП США за второй квартал, скорее всего, продемонстрирует "исторически большой спад", хотя там отмечается некоторое улучшение на рынке труда, где в мае произошло уменьшение безработицы на 1,4%.

С учетом опасений, связанных с пандемией коронавируса, комитет пришел к выводу, что "более пессимистичный прогноз был не менее вероятен, чем базовый прогноз".

"При таком сценарии появление второй волны коронавируса с новым раундом жестких ограничений на социальное взаимодействие и работу предприятий предположительно начнется позже в этом году, что приведет к реальному спаду ВВП, скачку безработицы и обновленному давлению на инфляцию в сторону понижения в следующем году", — говорится в протоколе.

По итогам того заседания регулятор ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне от нуля до 0,25% годовых, отметив, что планирует её сохранить на этом уровне до 2022 года.