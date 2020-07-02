Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200702/1573693512.html
Как эпидемии повлияли на объединение Руси? Калитичи против чумы и Орды
Формирование единого русского государства, начавшееся в XIV веке, могло бы пойти по совершенно иному сценарию: регулярно бушевавшая тогда чума почти обезглавила РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:08
аналитика - религия и мировоззрение
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мгпу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690956_0:772:2102:1954_1400x0_80_0_0_168574055265c3d630775d9f8836a809.jpg
https://ria.ru/20190605/1555270080.html
https://ria.ru/20200610/1572711166.html
https://ria.ru/20180908/1527813515.html
https://ria.ru/20190806/1557208420.html
https://ria.ru/20151012/1298956002.html
https://ria.ru/20190921/1558943006.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690956_0:772:2102:1954_1400x0_80_0_0_168574055265c3d630775d9f8836a809.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690956_0:236:2102:1813_1400x0_80_0_0_7a8618c025ebe7267db7479587e4fa50.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690956_27:0:2075:2048_1400x0_80_0_0_1728abd9afdf3e007c20dff026e53613.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аналитика - религия и мировоззрение, университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу

Как эпидемии повлияли на объединение Руси? Калитичи против чумы и Орды

09:00 02.07.2020 (обновлено: 09:08 02.07.2020)
1550
© РИА Новости / Михаил ФилимоновРепродукция миниатюры "Во княжении Великого князя Ивана Даниловича Калиты" из рукописи "Жизнь Сергия Радонежского"
Репродукция миниатюры Во княжении Великого князя Ивана Даниловича Калиты из рукописи Жизнь Сергия Радонежского
© РИА Новости / Михаил Филимонов
Формирование единого русского государства, начавшееся в XIV веке, могло бы пойти по совершенно иному сценарию: регулярно бушевавшая тогда чума почти обезглавила московский княжеский дом, Калитичей. В том, как эпидемии повлияли на возвышение Москвы, вместе с корреспондентом РИА Новости разбиралась доцент Московского городского педагогического университета, руководитель магистерской программы "История России" Алла Челнокова.

Москва осиротевшая

В XIII-XV веках эпидемии, убивавшие от трети до половины населения, были на территории Руси привычным явлением. Так, после вспышки 1278 года псковские летописи фиксируют мор в среднем раз в 15 лет, новгородские – раз в 17. Как рассказала Алла Челнокова, основной массив информации о событиях тех лет сохранили для нас тверской, московский, новгородский и псковский летописные своды.
По данным эксперта, процент смертности от чумы среди людей знатных был в среднем в два-три раза меньше, чем среди простолюдинов. Главная причина этого – качество питания и образ жизни. Однако эпидемия 1353 года почти обезглавила Московское княжество, убив сыновей и внуков знаменитого Ивана Калиты.
Как сообщает Рогожский летописец (ПСРЛ, том XV. Пг., 1922 – прим. ред. ), 11 марта умер митрополит Феогност, игравший важную роль в московской политике. В ту же неделю умерли оба сына великого князя Симеона Ивановича Гордого. Вскоре, 26 апреля, от инфекции скончался и сам правитель. Не прошло и сорока дней со смерти Симеона, как умер и младший из сыновей Калиты – Андрей. На престол сел средний брат Иван Иванович, прозванный Красным (то есть "красивым" – прим. ред.).
Скелет одной из жертв древней чумы, найденный на юге Франции
5 июня 2019, 11:54РИА Наука
Генетики открыли следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Ивана Ивановича современники запомнили кротким и милостивым, что, по словам эксперта, было нехарактерно для московских князей. Правил он недолго, скончавшись в 1359 году в возрасте всего 33 лет. Свою часть московских земель он завещал сыновьям Дмитрию и Ивану.
Московское княжество фактически распалось на три части, как и после смерти Калиты: две трети земель поделили сыновья Ивана Красного, а их двоюродный брат Владимир Андреевич, родившийся в разгар эпидемии 1353 года уже после смерти своего отца, удержал за собою его волость.
Казалось, что ранняя смерть Ивана Красного остановит восхождение Москвы, так как старшему наследнику – будущему Дмитрию Донскому – было всего восемь лет, и участвовать в княжеской борьбе и интригах он не мог, отметила Челнокова.
Когда князья собрались в Орде в ожидании ярлыка на великокняжеский престол, формально находившийся во Владимире правитель Москвы, как сообщает историк Сергей Соловьев в своем труде "История России с древнейших времен", попросту не явился, так как еще не считался мужчиной и не мог претендовать на власть. Хан отдал великое княжение троюродному дяде Дмитрия Ивановича, князю суздальскому.
Летописи и летописные сборники. Архивное фото
10 июня, 09:00РИА Наука
"Мор", "язва", "прыщ": как на Руси боролись с эпидемиями

Юность победителя

Князь суздальский получил Владимирское великое княжение "не по отчине и не по дедине", подчеркивает Воскресенская летопись (ПСРЛ, том VIII. СПб., 1859 – прим. ред.), то есть безо всякого наследственного права. Причем добыл у хана ярлык не старший из суздальских князей, а средний — Димитрий Константинович, правивший в Нижнем Новгороде.
Однако московская знать не собиралась уступать власть без борьбы, подчеркнула эксперт. Бояре, привыкшие к статусу сильнейшего княжества, не пожелали расстаться с преимуществами административного и налогового руководства русскими землями.
В Орде в 1359 году со смертью хана Бердибека начался двадцатилетний период смуты, в течение которого сменилось около двадцати ханов. Летописи называют это время "великой замятней". Несколько московских посольств в Сарай (столицу Орды – прим. ред.), в которых участвовал и сам юный Дмитрий, не принесли успеха.
Картина А.Васнецова Красная площадь во второй половине XVII века.
8 сентября 2018, 03:49
История города Москвы
Главным поборником московского лидерства, по словам Челноковой, в это время был митрополит Киевский и всея Руси Алексий, фактически управлявший княжеством во время малолетства Дмитрия. Еще с 1328 года резиденция главного церковного иерарха Руси располагалась в Москве. Святитель Алексий обладал влиянием не только на князей, но и на Орду. В 1357 году он, согласно легенде, исцелил родственницу хана Тайдуллу от болезни глаз, за что получил в награду землю в Кремле, где прежде располагалось ордынское подворье. На этом месте митрополитом был основан Чудов монастырь.
В 1362 году митрополит и бояре вновь отправились в Орду, расколовшуюся к тому моменту надвое. Им, наконец, удалось получить ярлык от одного из ханов, Мюрида. Как отметил Сергей Соловьев в "Истории России с древнейших времен", видимо, за Дмитрия московского хлопотали также ростовские и тверские князья, полагавшие, что гораздо выгоднее иметь на владимирском престоле ребенка, чем взрослого.
Вернувшись из Орды с ярлыком, бояре собрали войска и выступили на Владимир, причем малолетние князья, как указывает Соловьев, лично ехали во главе похода. Дмитрий Константинович решил сдаться без боя, и таким образом внук Калиты получил великое княжение.
Суздальский кремль и жилые дома города
6 августа 2019, 11:27РИА Наука
Российские археологи нашли, откуда пошла Северо-Восточная Русь
Однако спустя всего несколько месяцев противник Мюрида, Абдулла, также прислал в Москву ярлык. Дмитрий Иванович, по словам эксперта, принял посольство с честью, не отказавшись от ярлыка, что взбесило Мюрида. Хан послал новый ярлык суздальскому князю, и тот охотно принял его, снова двинувшись на Владимир.
Во второй раз Дмитрий Константинович продержался на престоле лишь двенадцать дней, потому что москвичи вновь пришли огромным войском под стены столицы. Они выгнали его из Владимира, а затем осадили в Суздале, добившись, наконец, полной покорности.

Примирение земель

В 1364 году страшный мор вновь опустошил русские земли, убив много князей. Скончался десятилетний брат Димитрия Ивановича и несколько князей из наиболее влиятельных ветвей правящего рода. Между выжившими, по словам Челноковой, разгорелись споры за земли, оставшиеся без прямых наследников.
Нижним Новгородом – важнейшим торговым центром – завладел самый младший из суздальских Рюриковичей, Борис Константинович. Димитрий Константинович, не будучи в силах сам отнять у брата богатый удел, решился, как сообщает Рогожский летописец, просить помощи в Москве. Четырнадцатилетний Дмитрий Иванович попытался решить проблему дипломатически, но князь Борис отказался от компромисса.
Памятник князю Дмитрию Донскому установлен в Москве. Архив
12 октября 2015, 03:20Религия и мировоззрение
Дмитрий Донской, великий князь владимирский и московский12 октября 2015 года исполняется 665 лет со дня рождения великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича Донского.
Тогда Москва прибегла к авторитету Церкви: митрополит Алексий отнял у суздальского владыки кафедру епископа Нижегородского и Городецкого. Послом от московского князя в Нижний прибыл сам преподобный Сергий Радонежский, и, когда Борис Константинович отказался ехать в Москву на переговоры с братом, он запечатал в городе все церкви.
Затем на помощь Дмитрию Константиновичу выступила московская рать, и князь Борис был вынужден подчиниться. По словам эксперта, это событие знаменовало конец кризиса Московского княжества.
Когда в 1365 году из Орды прислали очередной ярлык для Дмитрия Константиновича, он отверг его и навсегда отказался в пользу Москвы от любых притязаний на верховную власть. В 1366 году этот союз был закреплен браком между Дмитрием Ивановичем и младшей дочерью суздальского князя. По словам Челноковой, политика Москвы позволила ей относительно мирным путем собрать мощную коалицию русских князей.
Главный конкурент Калитичей – Тверское княжество – признало старшинство Москвы в 1375 году, когда Дмитрий Иванович с союзниками взял Тверь в осаду, вынудив подписать выгодный для себя мир. А всего через пять лет, в 1380 году, союз русских княжеств нанес ордынцам в ходе Куликовской битвы первое за всю историю масштабное поражение.
Картина Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле художник Михаил Иванович Авилов 1943г
21 сентября 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Cекрет Куликовской битвы: кто такие Пересвет и Ослябя на самом деле
1801001
Обсудить 0
РИА НаукаАналитика - Религия и мировоззрениеУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМГПУ
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
Пастор без паствы. Дональд Трамп может лишиться предвыборного козыря
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Китай против США: вызов принят
Москва
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
В Крыму обнаружили кости древнего носорога
Полицейский спецназ в автономной зоне Сиэтла, США
В Сиэтле ликвидировали "автономную зону"
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила сделать ставку на Россию
Иллюстрация, показывающая, как липидные пузырьки повреждаются альфа-синуклеином белка Паркинсона
Ученые определили механизм разрушения клеток мозга при болезни Паркинсона
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Чей голос в России имеет значение?
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
03:30"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Лента новостейМолния