https://ria.ru/20200702/1573678546.html
Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:40
2020-07-02T05:40
билли айлиш
новости культуры
шоу-бизнес
бритни спирс
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148193/47/1481934721_0:92:3264:1928_1400x0_80_0_0_77ccf3d0138b04fadb0533d21b5f3291.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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билли айлиш, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.
"Мне нравится импровизировать. Получается необычно. Я просто использую свое тело, чтобы оно говорило за меня и выражало мои чувства", – написала Спирс.
Под хит Нелли Фуртадо "Say it right" (2006 год) и трек Билли Айлиш "I love you" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.
"Бритни, ты сделала мой день", – заявила @grace_crotty3006.
"Это мы с подругой, когда выпьем слишком много вина", – прокомментировала @natasharichardson_x.
"Так мы будем танцевать в клубе, когда закончится карантин", – описала ролик @linds_may90.
"Попробую выучить этот танец к пятнице", – написала @cathybuchanan86.
В феврале этого года Бритни Спирс во время исполнения очередного такого танца упала и повредила ногу, о чем рассказала
подписчикам в инстаграме. По словам исполнительницы, после этого она не танцевала шесть месяцев.