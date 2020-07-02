Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем

Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.

"Мне нравится импровизировать. Получается необычно. Я просто использую свое тело, чтобы оно говорило за меня и выражало мои чувства", – написала Спирс.

Под хит Нелли Фуртадо "Say it right" (2006 год) и трек Билли Айлиш "I love you" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.

"Бритни, ты сделала мой день", – заявила @grace_crotty3006.

"Это мы с подругой, когда выпьем слишком много вина", – прокомментировала @natasharichardson_x.

"Так мы будем танцевать в клубе, когда закончится карантин", – описала ролик @linds_may90.

"Попробую выучить этот танец к пятнице", – написала @cathybuchanan86.