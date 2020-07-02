Город Владивосток

Расположен на полуострове Муравьева-Амурского . В черту города входят острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда и группа мелких необитаемых островов. Омывается водами бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов. Расстояние до Москвы по прямой составляет 6430 километра, по железной дороге 9288 километров.

Днем основания города Владивостока считается 2 июля (20 июня по старому стилю) 1860 года, когда 37 рядовых, один обер-офицер и два унтер-офицера 4-го линейного батальона под командованием прапорщика Николая Комарова, высадились на берег бухты Золотой Рог с военного транспорта "Маньчжур" (командир капитан-лейтенант Алексей Шефнер) и основали военный пост Владивосток.

В 1862 году военный пост Владивосток был переименован в порт. В 1871 году сюда из Николаевска-на-Амуре была переведена главная морская база Сибирской военной флотилии, резиденция военного губернатора и другие морские ведомства. Тогда же подводный телеграфный кабель связал Владивосток с Шанхаем и Нагасаки. В 1879 году было открыто постоянное пароходное сообщение между Владивостоком и Санкт-Петербургом и Одессой.

В 1880 году Владивосток был выделен в особое "военное губернаторство" и получил статус города.

В 1882 году по утвержденному плану в Приморье и во Владивосток стали прибывать со всей России переселенцы, устройством которых ведало особое Переселенческое управление во главе с Федором Буссе.

В 1893 году открылось железнодорожное сообщение с Никольском (современный Уссурийск), в 1897 году – с Хабаровском, в 1903 году – с Москвой по Транссибирской магистрали. Толчком к экономическому развитию города стало также строительство в 1897-1901 годах восточной ветки Китайско-Восточной железной дороги, открывшей кратчайший путь из Европы к побережью Тихого океана.

Русско-японская война не нанесла городу ощутимого урона. В то же время город начали интенсивно укреплять . Владивостокская крепость, почти законченная к 1915 году, считалась лучшей из всех приморских крепостей мира.

После распада Российской империи и начала Гражданской войны на Дальнем Востоке развернулась борьба за контроль над этими территориями. В 1918 году во Владивостоке высадились военные десанты японских, американских и британских войск. Во время выступления Чехословацкого корпуса 1918 года город был захвачен частями корпуса. В 1920-1922 годах Владивосток оккупировали японские войска. В ходе Приморской операции 1922 года он был занят частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР), в том же году в составе ДВР вошел в состав РСФСР. В 1922-1926 годах Владивосток был центром Приморской губернии, в 1926-1938 годах – Дальневосточного края, с 1938 года – Приморского края.

В годы Великой Отечественной войны жители Владивостока воевали на фронтах и работали в тылу, обеспечивали проводку судов и железнодорожных составов с жизненно важными грузами.

В 1959 году после посещения США во Владивосток прибыл первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Находясь под впечатлением от визита в Америку, Хрущев выдвинул лозунг сделать Владивосток городом лучшим, чем Сан-Франциско.

Итогом этого визита стало бурное жилищное строительство 1960-х годов, известное как

"Большой Владивосток". В городе начала создаваться мощная индустрия, развивающаяся на базе новейшей техники и передовой технологии. Преобладала промышленность двух направлений – судоремонтная и рыбоперерабатывающая.

В 1967 году с открытием линий контейнерных перевозок "ФЕС-КО-лайн" флот ДВМП вышел на международные грузовые линии с портами Японии, США, Канады.

В 1974 году во Владивостоке состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с президентом США Джеральдом Фордом, на которой были выработаны основные положения договора ОСВ-2.

За значительные заслуги жителей города в хозяйственном и культурном развитии Дальневосточного региона в 1970 году город был награжден орденом Октябрьской Революции, а в 1985 году – орденом Ленина.

Указом президента РФ от 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

Сегодня Владивосток – крупный промышленный и культурный центр на Дальнем Востоке.

Общая площадь города – свыше 625 квадратных километра.

Численность населения – свыше 633 тысячи человек (2019).

Современный Владивосток – крупный многоотраслевой промышленный центр. В городе функционирует более 2,9 тысячи промышленных предприятий, из них – 1,8 тысячи составляют предприятия обрабатывающей промышленности (без субъектов малого предпринимательства). Промышленность Владивостока ориентирована на машиностроение, которое представлено судостроением и судоремонтом. Также развито приборостроение, энергетика, строительная промышленность. Владивосток – крупнейшая база рыбного промысла и добычи морепродуктов.

Город является крупным транспортным узлом. Здесь начинаются морские трансконтинентальные линии во все морские направления земного шара.

Являясь конечным пунктом Транссибирской железнодорожной магистрали, Владивосток открывает путь для транзитных грузопотоков из стран Юго-Восточной Азии в Европу.

Владивосток считается крупнейшим научно-образовательным и культурным центром Дальнего Востока. Здесь располагаются научные центры и институты Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр). На острове Русский размещен кампус крупнейшей образовательной организации высшего образования Востока России – Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Кампус ДВФУ – это место проведения ключевых событий федерального и международного уровня технологического профиля.

В городе располагаются более 30 государственных и общественных музеев, картинных галерей, галерей искусств, дворцов культуры, филармония и симфонический оркестр; свыше 600 единиц памятников истории и культуры.

На острове Русский расположен один из главных всесезонных рекреационных объектов Владивостока – филиал ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии", Дальневосточного отделения Российской академии наук – научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум", открытый в 2016 году.

В непосредственной близи с границами Владивостокского городского округа развивается крупнейший на Дальнем Востоке туристический проект – интегрированный развлекательный курорт "Приморье".

В сентябре 2012 года во Владивостоке на острове Русский прошел саммит АТЭС . В рамках подготовки к саммиту были реализованы масштабные инфраструктурные проекты , в частности, построены два уникальных моста на остров Русский через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный.

С 2015 года на острове Русский ежегодно проходят основные мероприятия Восточного экономического форума.