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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758902.html
ОП рассказала о случаях удаления наблюдателей с участков из-за поведения
Общественная палата РФ зафиксировала только два случая, когда наблюдателей просили покинуть участок из-за их поведения, сообщил РИА Новости руководитель рабочей РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:13
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
конституция рф, общественная палата рф, политика

ОП рассказала о случаях удаления наблюдателей с участков из-за поведения

22:13 01.07.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукКонтейнер для использованных ручек на избирательном участке
Контейнер для использованных ручек на избирательном участке
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Контейнер для использованных ручек на избирательном участке
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Общественная палата РФ зафиксировала только два случая, когда наблюдателей просили покинуть участок из-за их поведения, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Было несколько случаев, когда сами наблюдатели вели себя очень странно, в том числе, если я не ошибаюсь, на Кавказе несколько регионов там было. И наблюдатели, наши наблюдатели, некорректно себя вели по отношению к другим наблюдателям. Собственно говоря, их попросили на этом участке больше не работать. Это буквально, по-моему, два случая было таких. И это вопросы личных отношений между наблюдателями", — сказал Григорьев.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 18:32Голосование по поправкам в Конституцию
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Других случаев удаления наблюдателей с участков из-за их действий, по словам Григорьева, не было.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня. Всего в нем приняли участие более 500 тысяч общественных наблюдателей.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщественная палата РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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