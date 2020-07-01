ОП рассказала о случаях удаления наблюдателей с участков из-за поведения

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Общественная палата РФ зафиксировала только два случая, когда наблюдателей просили покинуть участок из-за их поведения, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Было несколько случаев, когда сами наблюдатели вели себя очень странно, в том числе, если я не ошибаюсь, на Кавказе несколько регионов там было. И наблюдатели, наши наблюдатели, некорректно себя вели по отношению к другим наблюдателям. Собственно говоря, их попросили на этом участке больше не работать. Это буквально, по-моему, два случая было таких. И это вопросы личных отношений между наблюдателями", — сказал Григорьев.
Других случаев удаления наблюдателей с участков из-за их действий, по словам Григорьева, не было.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня. Всего в нем приняли участие более 500 тысяч общественных наблюдателей.