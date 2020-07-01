ОП рассказала о случаях удаления наблюдателей с участков из-за поведения

"Было несколько случаев, когда сами наблюдатели вели себя очень странно, в том числе, если я не ошибаюсь, на Кавказе несколько регионов там было. И наблюдатели, наши наблюдатели, некорректно себя вели по отношению к другим наблюдателям. Собственно говоря, их попросили на этом участке больше не работать. Это буквально, по-моему, два случая было таких. И это вопросы личных отношений между наблюдателями", — сказал Григорьев.