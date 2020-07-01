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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758158.html
В Чечне заявили об отсутствии жалоб во время голосования по поправкам
Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов в ходе прямого включения в ЦИК заявил, что наблюдатели и другие участники голосования не подавали жалобы РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:51
голосование по поправкам в конституцию
чеченская республика (чечня)
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чеченская республика (чечня), конституция рф, политика

В Чечне заявили об отсутствии жалоб во время голосования по поправкам

21:51 01.07.2020
86
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов в ходе прямого включения в ЦИК заявил, что наблюдатели и другие участники голосования не подавали жалобы в избирательную комиссию республики.
"Мы тщательно мониторим средства массовой информации. Никакой информации в СМИ по поводу нарушений на избирательных участках нет. Никаких фото- и видео-репортажей тоже нет. Ни со стороны наблюдателей и других участников голосования, по крайней мере по настоящее время, жалоб не поступало ни в вышестоящие ни в нижестоящие избирательные комиссии", - сказал Байханов.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
По словам председателя избирательной комиссии Чечни, никаких провокаций в регионе не произошло.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, наверное, те, кто хотели демонстрировать какие-то моменты, которые у нас были в 2018 году, когда к нам приехал десант с такой целью, чтобы искажать наши выборы. Таких моментов нет, наверное, ситуация не позволила к нам приехать специально, чтобы сделать такие моменты", - отметил Байханов.
По его словам, на участках находились 1924 наблюдателя. "Где-то на участках пять наблюдателей, где-то четыре. Каких-либо вопросов у наблюдателей в предыдущие дни голосования - с 25 по 30 июня - а также включая сегодняшний, каких-либо замечаний к работе участковых комиссий у наблюдателей не имелось", - сообщил Байханов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЧеченская республика (Чечня)Конституция РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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