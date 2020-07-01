В Чечне заявили об отсутствии жалоб во время голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов в ходе прямого включения в ЦИК заявил, что наблюдатели и другие участники голосования не подавали жалобы в избирательную комиссию республики.

"Мы тщательно мониторим средства массовой информации. Никакой информации в СМИ по поводу нарушений на избирательных участках нет. Никаких фото- и видео-репортажей тоже нет. Ни со стороны наблюдателей и других участников голосования, по крайней мере по настоящее время, жалоб не поступало ни в вышестоящие ни в нижестоящие избирательные комиссии", - сказал Байханов.

По словам председателя избирательной комиссии Чечни, никаких провокаций в регионе не произошло.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, наверное, те, кто хотели демонстрировать какие-то моменты, которые у нас были в 2018 году, когда к нам приехал десант с такой целью, чтобы искажать наши выборы. Таких моментов нет, наверное, ситуация не позволила к нам приехать специально, чтобы сделать такие моменты", - отметил Байханов.

По его словам, на участках находились 1924 наблюдателя. "Где-то на участках пять наблюдателей, где-то четыре. Каких-либо вопросов у наблюдателей в предыдущие дни голосования - с 25 по 30 июня - а также включая сегодняшний, каких-либо замечаний к работе участковых комиссий у наблюдателей не имелось", - сообщил Байханов.