https://ria.ru/20200701/1573756200.html
В Смоленской области свыше 85% избирателей поддерживают поправки
За поправки в конституцию проголосовали 85,39% жителей Смоленской области, против - 13,64%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:59
2020-07-01T20:59
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
смоленская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, смоленская область, политика