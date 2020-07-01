https://ria.ru/20200701/1573755730.html
В Татарстане более 83% избирателей поддерживают поправки
За принятие поправок после обработки 0,04% протоколов в Татарстане проголосовали 83,87%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:45
2020-07-01T20:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
республика татарстан (татарстан)
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573584199_0:0:3146:1771_1400x0_80_0_0_67089ca29f65116fab0d91a1a43179d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, республика татарстан (татарстан), политика