https://ria.ru/20200701/1573755327.html
В Саратовской области 82,76% проголосовавших поддерживают поправки
За принятие поправок после обработки 4,76% протоколов в Саратовской области проголосовали 82,76% россиян, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:36
2020-07-01T20:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
саратовская область
политика
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саратовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, саратовская область, политика