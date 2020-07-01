В Омской области девушка подала жалобу на свою бабушку из-за голосования

ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Внучка пожаловалась на бабушку в Внучка пожаловалась на бабушку в Омской области , после того как бабушка проголосовала вместо нее, сообщил журналистам после закрытия избирательных участков глава облизбиркома Алексей Нестеренко.

По предварительным данным региональной избирательной комиссии на 20 часов по омскому времени (18.00 мск), на голосование по поправкам в конституцию в Омской области пришли 64,31% избирателей, или 975 396 человек.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов, также облизбирком проверяет данные по информации из соцсетей.

"Каждый сигнал проверяем, но уже сегодня очевидно, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, нет. Есть ситуации, которые можно назвать нарушениями. Было три случая, когда внутри семьи родственники проголосовали друг за друга. Вроде бы дело житейское, но бабушка проголосовала за внучку, а внучка считает, что у нее другая гражданская позиция, и внучка написала нам жалобу", - рассказал Нестеренко.

Глава избиркома пояснил, что данные о нарушении были переданы в полицию, однако в ходе разбирательств внучка решила отозвать жалобу. Однако проверка по заявлению продолжится.

По словам Нестеренко, также были жалобы от избирателя, который пришел на участок и увидел подпись напротив своей фамилии.

"Мы поднимали видеозаписи (с камер наблюдения - ред.) и смотрели по буквам (в подписи напротив фамилии - ред.). Оказалось, что это подпись того, кто в этом списке выше строчкой. Нам пришлось поднимать видеозаписи, смотреть, что этот человек точно на участок приходил, приезжать к этому человеку, удостовериться, потому что произошел такой казус. Комиссия недосмотрела. Это нарушение", - добавил Нестеренко.