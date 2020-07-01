Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573751386.html
В Омской области девушка подала жалобу на свою бабушку из-за голосования
Внучка пожаловалась на бабушку в Омской области, после того как бабушка проголосовала вместо нее, сообщил журналистам после закрытия избирательных участков... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:32
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_666:0:3397:2048_1400x0_80_0_0_b4db47b53d20653e2baa4d56b0d7f0a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_1112:0:3160:2048_1400x0_80_0_0_47548ff85e40b9eb68aad786450e8ec8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, омская область, происшествия

В Омской области девушка подала жалобу на свою бабушку из-за голосования

18:32 01.07.2020
0
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Внучка пожаловалась на бабушку в Омской области, после того как бабушка проголосовала вместо нее, сообщил журналистам после закрытия избирательных участков глава облизбиркома Алексей Нестеренко.
По предварительным данным региональной избирательной комиссии на 20 часов по омскому времени (18.00 мск), на голосование по поправкам в конституцию в Омской области пришли 64,31% избирателей, или 975 396 человек.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов, также облизбирком проверяет данные по информации из соцсетей.
"Каждый сигнал проверяем, но уже сегодня очевидно, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, нет. Есть ситуации, которые можно назвать нарушениями. Было три случая, когда внутри семьи родственники проголосовали друг за друга. Вроде бы дело житейское, но бабушка проголосовала за внучку, а внучка считает, что у нее другая гражданская позиция, и внучка написала нам жалобу", - рассказал Нестеренко.
Глава избиркома пояснил, что данные о нарушении были переданы в полицию, однако в ходе разбирательств внучка решила отозвать жалобу. Однако проверка по заявлению продолжится.
По словам Нестеренко, также были жалобы от избирателя, который пришел на участок и увидел подпись напротив своей фамилии.
"Мы поднимали видеозаписи (с камер наблюдения - ред.) и смотрели по буквам (в подписи напротив фамилии - ред.). Оказалось, что это подпись того, кто в этом списке выше строчкой. Нам пришлось поднимать видеозаписи, смотреть, что этот человек точно на участок приходил, приезжать к этому человеку, удостовериться, потому что произошел такой казус. Комиссия недосмотрела. Это нарушение", - добавил Нестеренко.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
000000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОмская областьПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала