В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам

По его словам, еще 900 человек проголосовали досрочно, в том числе строители "Северного потока".

"В выходные дни провели выездное голосование, поскольку группа наших моряков, работающих по проекту "Северный поток", находятся в порту. По их просьбе мы выехали на место, в Балтику, где прошло голосование", - рассказал посол.