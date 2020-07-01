В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных

Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Японские ученые разрабатывают электронные устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей, сообщили РИА Новости в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японские ученые разрабатывают электронные устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей, сообщили РИА Новости в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии

В недавно опубликованной "Белой книге" по науке правительства Японии содержался прогноз до 2040 года, в котором предполагается, что люди научатся говорить со своими домашними животными.

В ответ на запрос РИА Новости министерство уточнило, что речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) — аппарата, связывающего мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, устройств для передачи мысли, оказания помощи страдающим глухонемотой.

"Применяются несколько устройств для людей, неспособных говорить. Например, в мозг парализованных пациентов можно имплантировать электроды, которые позволят считать сигналы мозговой деятельности и водить курсором по экрану, чтобы выразить свое намерение", — пояснили в министерстве.

По данным ведомства, кроме того, будет возможным и передавать мысли на расстоянии.

"Сейчас идут исследования в области вербализации мыслей животных. То есть это соединение неспособного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать", — сообщили в министерстве.

Такие исследования уже проводились не только в Японии. В США известна технология, с помощью которой через компьютер можно передать мысли собаки словами устно или в виде текста. Для этого на собаку надевают особый высокотехнологичный жилет, который активирует сенсоры и на смартфон посылается сигнал, преобразующийся в голосовое сообщение или текст на экране.

В Японии, как сообщили в министерстве, исследования в этой области ведут ученые Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото , Рёхэй Хасэгава из Национального института передовой промышленной науки и техники (AIST), компания "Международный институт передовых телекоммуникационных исследований". В основном они направлены на оказание медицинской помощи парализованным пациентам и лицам, которые не имеют возможности говорить.