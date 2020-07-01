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В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных
Японские ученые разрабатывают электронные устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:43
открытия - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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открытия - риа наука, киото (город), япония, сша, в мире

В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных

17:29 01.07.2020 (обновлено: 23:43 01.07.2020)
8059
© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Японские ученые разрабатывают электронные устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей, сообщили РИА Новости в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
В недавно опубликованной "Белой книге" по науке правительства Японии содержался прогноз до 2040 года, в котором предполагается, что люди научатся говорить со своими домашними животными.
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В ответ на запрос РИА Новости министерство уточнило, что речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) — аппарата, связывающего мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, устройств для передачи мысли, оказания помощи страдающим глухонемотой.

"Применяются несколько устройств для людей, неспособных говорить. Например, в мозг парализованных пациентов можно имплантировать электроды, которые позволят считать сигналы мозговой деятельности и водить курсором по экрану, чтобы выразить свое намерение", — пояснили в министерстве.

По данным ведомства, кроме того, будет возможным и передавать мысли на расстоянии.
"Сейчас идут исследования в области вербализации мыслей животных. То есть это соединение неспособного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать", — сообщили в министерстве.
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Такие исследования уже проводились не только в Японии. В США известна технология, с помощью которой через компьютер можно передать мысли собаки словами устно или в виде текста. Для этого на собаку надевают особый высокотехнологичный жилет, который активирует сенсоры и на смартфон посылается сигнал, преобразующийся в голосовое сообщение или текст на экране.
В Японии, как сообщили в министерстве, исследования в этой области ведут ученые Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото, Рёхэй Хасэгава из Национального института передовой промышленной науки и техники (AIST), компания "Международный институт передовых телекоммуникационных исследований". В основном они направлены на оказание медицинской помощи парализованным пациентам и лицам, которые не имеют возможности говорить.
В министерстве надеются, что создаваемые учеными устройства могут быть использованы также в районах бедствий для поисковых работ, для поиска взрывных устройств, оказания помощи пострадавшим.
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