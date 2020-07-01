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Голосование по поправкам в Конституцию
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Украина призвала ввести санкции против организаторов голосования в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита в российский Крым депутатов Европарламента и призывает ввести санкции против организаторов... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:21
голосование по поправкам в конституцию
тьерри мариани
конституция рф
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тьерри мариани, конституция рф, республика крым, украина, в мире

Украина призвала ввести санкции против организаторов голосования в Крыму

17:21 01.07.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита в российский Крым депутатов Европарламента и призывает ввести санкции против организаторов голосования на территории полуострова.
"МИД выражает протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента, в том числе члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии. Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе на временно оккупированные территории и не имеет официального статуса", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
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Украинский МИД также осудил участие депутатов в наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Крыму и заявил, что результаты голосования "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины. Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюТьерри МарианиКонституция РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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