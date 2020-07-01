Украина призвала ввести санкции против организаторов голосования в Крыму

"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины. Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.