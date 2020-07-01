https://ria.ru/20200701/1573746012.html
Правительство Канады предупредило граждан о задержаниях в Гонконге
Правительство Канады предупредило своих граждан о возможных произвольных задержаниях и экстрадиции из Гонконга на фоне принятого в КНР закона о национальной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:37
2020-07-01T16:37
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, канада, китай, в мире
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Правительство Канады
предупредило своих граждан о возможных произвольных задержаниях и экстрадиции из Гонконга
на фоне принятого в КНР
закона о национальной безопасности.
"Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу 1 июля 2020 года. Вы можете подвергнуться повышенному риску произвольного задержания по соображениям национальной безопасности и возможной экстрадиции в материковый Китай", - говорится в заявлении на сайте кабмина Канады.
Правительство североамериканской страны также призывает граждан внимательно соблюдать местные законы.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
В среду жители Гонконга вышли на протесты против принятия закона. Полиция применяет водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. К настоящему моменту правоохранители провели уже около 300 задержаний.