МОСКВА, 1 июл - Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака". В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 30 июня состоялась пресс-конференция (совет экспертов) "Новые вызовы онкологической службе: COVID-19" с участием ведущих экспертов в области медицины России и стран СНГ (онлайн-подключение), представителей органов власти России.

Академик РАН, директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России А.Д. Каприн напомнил о пандемии "испанки" 1918 года. К сожалению, наши предшественники не оставили никаких воспоминаний о том, как работала онкологическая служба тех лет. Современные онкологи должны объединиться и создать регистр пациентов с онкозаболеваниями и COVID, а также биобанк, чтобы сохранить для потомков информацию о клеточных мутациях. Ни ВОЗ, ни МАИР (Международное агентство по изучению рака) не ведут пока учет онкопациентов с коронавирусной инфекцией. В России в федеральном регистре по инициативе НМИЦ радиологии уже ввели графу "сопутствующие заболевания" (в том числе и COVID).

Заведующий отделом лекарственного лечения опухолей МНИОИ имени П.А. Герцена А.А. Феденко уточнил, что включение в канцер-регистр информации по SARS-CoV-2 позволит создать прогностические модели: как инфекция влияет на онкологические процессы, каких отсроченных эффектов ожидать, к каким пациентам необходимо наиболее пристальное внимание. Он призвал коллег из стран СНГ делать эту работу совместно.

А.Д. Каприн рассказал также о сложностях внедрения европейских клинических рекомендаций по лечению онкопациентов в условиях COVID-19 в отечественную практику. Западные коллеги идут по пути отмены онкологической помощи в специализированных учреждениях. Большинство европейских онкоцентров функционируют на базе крупных мультидисциплинарных клиник, где риск заражения для таких уязвимых групп пациентов высок.

"Наши пациенты говорят: мы не знаем, умрем ли мы от COVID, но мы знаем, сколько проживем при онкологическом диагнозе", -подчеркнул академик Каприн. Российская онкослужба, несмотря на все ограничения, ни на день не приостанавливала своей работы. В НМИЦ радиологии работает "Горячая линия" для пациентов, где 30 ординаторов помогают пациентам сориентироваться, преодолеть свои страхи.

Каприн привел статистику снижения смертности от злокачественных новообразований в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом прошлого года. Тогда динамика снижения составила 3,9 %. А вот сравнение вторых кварталов показывает, что смертность снизилась всего на 0,5 %. У пациентов с онкозаболеваниями повышен риск заражения COVID-19, наиболее вероятно развитие тяжелых осложнений на фоне инфекции. В особой зоне риска те, кто недавно перенес операцию по поводу рака легкого, дыхательных путей, гортани, брюшной полости. Вероятность обширного поражения легочной ткани представляет для них большую опасность. Но есть интересное наблюдение за пациентами с лимфомами, получающими химиотерапию. Наблюдение за примерно 200 больными показывает, что они мягко переносят вирусную атаку.

Член-корреспондент РАН, директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ДЗМ С.С. Петриков также рассказал о том, что его институт с момента открытия ковидных корпусов не переставал оказывать и привычную помощь, как экстренную, так и плановую. В НИИ большой пул отделений, которые занимаются нейрохирургией, в том числе опухолями головного мозга. Для обеспечения их инфекционной безопасности в клинике разработан целый алгоритм госпитализации пациентов: телефонные опросы, тестирование с помощью ПЦР, анализ на иммуноглобулины, КТ, обсервационные палаты. В целом, по оценке Петрикова, нарастания заболеваемости в Москве нет. Специалист не исключает роста заболевших в начале июля после снятия почти всех карантинных мер. Но пока в городе видна тенденция снижения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по охране здоровья, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности А.П. Петров рассказал о работе своего ведомства совместно с медиками в непростой для страны период. Он остановился на значении канцер-регистра. Все бюджетирование в части здравоохранения, особенно по социально значимым заболеваниям, должно основываться на его статистических данных. Пока, как напомнил А.Д. Каприн, эти пункты необязательны к заполнению. Но главный внештатный онколог совместно с органами власти предпринимает усилия для того, чтобы регионы получили задание по правильному заполнению всех данных.

Академик НАН РК, главный онколог министерства здравоохранения Республики Казахстан Д.Р. Кайдарова рассказала о большом приросте заболеваемости COVID-19 в Казахстане, что сказывается на работе всей системы здравоохранения. Плановые госпитализации онкологических пациентов пока приходится отменять. "Заболевают пациенты, заболевают медработники, хотелось бы, чтобы наши пациенты понимали ситуацию, берегли себя, соблюдали все правила самоизоляции", - напомнила Д.Р. Кайдарова.

Опытом работы онкослужб во время пандемии также поделились директор ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова" С.Л. Поляков (Республика Беларусь) и заместитель директора Республиканского онкологического научного центра Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан З.З. Баротов.

Запись пресс-конференции доступна по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20200630/952807618.html