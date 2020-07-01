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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573744834.html
В Магаданской области за поправки проголосовали 65% избирателей
За принятие поправок в конституцию проголосовали 65,27% жителей Магаданской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 17,65% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:15
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
магаданская область
политика
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621038_0:312:3071:2039_1400x0_80_0_0_ac46db3783c15b2269bc74ad844dc5b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, магаданская область, политика

В Магаданской области за поправки проголосовали 65% избирателей

16:15 01.07.2020
134
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок в конституцию проголосовали 65,27% жителей Магаданской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 17,65% протоколов.
Согласно данным ЦИК, обработано 17,65% протоколов, за - 65,27%.
Против высказались 32,76% жителей области.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФМагаданская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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