В Калмыкии проверят психинтернат, где произошла вспышка COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Калмыкии организовала проверку в Сарпинском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка коронавируса.

По данным регионального минздрава, к 1 июля в интернате выявили 196 заразившихся коронавирусом. Всего в интернате 350 подопечных и 62 сотрудника.

"Организована проверка требований федерального законодательства по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в поселке Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время проверки ведомство оценит работу должностных лиц учреждения в части принятия мер по предотвращению распространения коронавируса, а также оснащения медучреждений оборудованием, необходимым для лечения больных.

Кроме того, по факту массового заражения следственным отделом МВД по республике проводится проверка на предмет нарушений сотрудниками медучреждения санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее министр социального развития, труда и занятости региона Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, коронавирус в учреждение занес сотрудник.