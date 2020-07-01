https://ria.ru/20200701/1573744635.html
В Калмыкии проверят психинтернат, где произошла вспышка COVID-19
Прокуратура Калмыкии организовала проверку в Сарпинском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка коронавируса. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:12
2020-07-01T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика калмыкия
общество
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика калмыкия, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости.
Прокуратура Калмыкии
организовала проверку в Сарпинском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка коронавируса.
По данным регионального минздрава, к 1 июля в интернате выявили 196 заразившихся коронавирусом. Всего в интернате 350 подопечных и 62 сотрудника.
"Организована проверка требований федерального законодательства по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в поселке Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Во время проверки ведомство оценит работу должностных лиц учреждения в части принятия мер по предотвращению распространения коронавируса, а также оснащения медучреждений оборудованием, необходимым для лечения больных.
Кроме того, по факту массового заражения следственным отделом МВД по республике проводится проверка на предмет нарушений сотрудниками медучреждения санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее министр социального развития, труда и занятости региона Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, коронавирус в учреждение занес сотрудник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.