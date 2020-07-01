Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573744635.html
В Калмыкии проверят психинтернат, где произошла вспышка COVID-19
Прокуратура Калмыкии организовала проверку в Сарпинском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка коронавируса. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика калмыкия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200628/1573597334.html
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика калмыкия, общество

В Калмыкии проверят психинтернат, где произошла вспышка COVID-19

16:12 01.07.2020
305
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Медики. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Калмыкии организовала проверку в Сарпинском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка коронавируса.
По данным регионального минздрава, к 1 июля в интернате выявили 196 заразившихся коронавирусом. Всего в интернате 350 подопечных и 62 сотрудника.
Элиста
28 июня, 21:53Распространение нового коронавируса
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
"Организована проверка требований федерального законодательства по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в поселке Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Во время проверки ведомство оценит работу должностных лиц учреждения в части принятия мер по предотвращению распространения коронавируса, а также оснащения медучреждений оборудованием, необходимым для лечения больных.
Кроме того, по факту массового заражения следственным отделом МВД по республике проводится проверка на предмет нарушений сотрудниками медучреждения санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее министр социального развития, труда и занятости региона Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, коронавирус в учреждение занес сотрудник.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КалмыкияОбщество
Рекомендуем
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Мэрия Москвы рекомендовала закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
В Москве наблюдателя не пустили на участок без результатов теста на COVID
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
Дворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге
Эрмитаж планируют открыть для посетителей в середине июля
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Наблюдатели рассказали, на что россияне жалуются во время голосования
Вячеслав Никонов
Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В трех районах Самарской области явка на голосовании превысила 90%
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине в интернате зафиксировали вспышку коронавируса
Машина скорой помощи
В Калмыкии в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
В Калмыкии начали проверку после вспышки коронавируса в психинтернате
Американский истребитель F-16 в небе
В США разбился истребитель F-16
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Магаданской области за поправки проголосовали 65% избирателей
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Власти Чечни объяснили высокую явку на голосовании по поправкам
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Тверской облизбирком рассказал об оборудованных для инвалидов участках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния