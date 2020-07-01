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Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед
Внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предположил, что его дед одобрил бы... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:08
2020-07-01T16:08
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
вячеслав молотов
госдума рф
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, конституция рф, вячеслав молотов, госдума рф, вячеслав никонов, ссср, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова
, глава комитета Госдумы
по образованию и науке Вячеслав Никонов
предположил, что его дед одобрил бы поправку в конституцию о защите суверенитета и был бы против поправки о преемственности истории и упоминания бога.
"Надо мной ничего не довлело. Естественно, авторитет деда тоже нет. Ну и не надо, конечно, сравнивать. Дед все-таки, когда принимал сталинскую конституцию 1936 года, был председателем правительства, а я член рабочей группы по конституции", - ответил Никонов на вопрос журналиста, не довлела ли над ним фигура Молотова, когда шла работа над поправками в конституцию.
Он отметил, что они люди разных взглядов и поколений.
"Он идеологически был ленинцем всегда, еще при жизни мне доставалось за ревизионизм разного рода и уклонизм... мы просто разные люди, и мы с ним договорились, что мы можем не соглашаться", - сказал Никонов.
"Что касается тех поправок, которые мы предложили, я думаю, что он не возражал бы, безусловно, против поправки о суверенитете нашей страны, о нерушимости границ, потому что это составляло всегда фундамент нашей внешней политики, в том числе и в советские времена за, к сожалению, коротким исключением, который привел к распаду Советского союза... Что касается преемственности нашей истории, скорее бы он не согласился, и, конечно, он был атеистом", - отметил политик.