Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед

"Надо мной ничего не довлело. Естественно, авторитет деда тоже нет. Ну и не надо, конечно, сравнивать. Дед все-таки, когда принимал сталинскую конституцию 1936 года, был председателем правительства, а я член рабочей группы по конституции", - ответил Никонов на вопрос журналиста, не довлела ли над ним фигура Молотова, когда шла работа над поправками в конституцию.

"Он идеологически был ленинцем всегда, еще при жизни мне доставалось за ревизионизм разного рода и уклонизм... мы просто разные люди, и мы с ним договорились, что мы можем не соглашаться", - сказал Никонов.

"Что касается тех поправок, которые мы предложили, я думаю, что он не возражал бы, безусловно, против поправки о суверенитете нашей страны, о нерушимости границ, потому что это составляло всегда фундамент нашей внешней политики, в том числе и в советские времена за, к сожалению, коротким исключением, который привел к распаду Советского союза... Что касается преемственности нашей истории, скорее бы он не согласился, и, конечно, он был атеистом", - отметил политик.