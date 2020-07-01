Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573744490.html
Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед
Внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предположил, что его дед одобрил бы... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:08
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
вячеслав молотов
госдума рф
вячеслав никонов
ссср
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148623/35/1486233538_0:178:2560:1618_1400x0_80_0_0_9f04d5d58af955604b1e3733f5ac1414.jpg
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
2
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148623/35/1486233538_0:178:2560:1618_1400x0_80_0_0_9f04d5d58af955604b1e3733f5ac1414.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148623/35/1486233538_288:0:2560:1704_1400x0_80_0_0_1c8ef899564be20230088cf90c2784c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148623/35/1486233538_642:0:2346:1704_1400x0_80_0_0_79ac21e5e389e4f6ec270c343f02eeee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, вячеслав молотов, госдума рф, вячеслав никонов, ссср, политика

Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед

16:08 01.07.2020
3805
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предположил, что его дед одобрил бы поправку в конституцию о защите суверенитета и был бы против поправки о преемственности истории и упоминания бога.
"Надо мной ничего не довлело. Естественно, авторитет деда тоже нет. Ну и не надо, конечно, сравнивать. Дед все-таки, когда принимал сталинскую конституцию 1936 года, был председателем правительства, а я член рабочей группы по конституции", - ответил Никонов на вопрос журналиста, не довлела ли над ним фигура Молотова, когда шла работа над поправками в конституцию.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Он отметил, что они люди разных взглядов и поколений.
"Он идеологически был ленинцем всегда, еще при жизни мне доставалось за ревизионизм разного рода и уклонизм... мы просто разные люди, и мы с ним договорились, что мы можем не соглашаться", - сказал Никонов.
"Что касается тех поправок, которые мы предложили, я думаю, что он не возражал бы, безусловно, против поправки о суверенитете нашей страны, о нерушимости границ, потому что это составляло всегда фундамент нашей внешней политики, в том числе и в советские времена за, к сожалению, коротким исключением, который привел к распаду Советского союза... Что касается преемственности нашей истории, скорее бы он не согласился, и, конечно, он был атеистом", - отметил политик.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
44310212
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВячеслав МолотовГосдума РФВячеслав НиконовСССРПолитика
Рекомендуем
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал вновь возвращает миру память о советском солдате
Проспект Туран в Нур-Султане
Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин
Работа информационного центра ЦИК России
Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортаж
Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных
Грозный
СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы
Оплата услуг ЖКХ
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"
ЦИК России
ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
Американский истребитель F-16 в небе
В США разбился истребитель F-16
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Страны мира. Бразилия
В Бразилии из-за непогоды погибли семь человек
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния