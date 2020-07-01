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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573742193.html
В Курской области уточнили число проголосовавших по поправкам
Более половины зарегистрированных в Курской области избирателей к 12.00 проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщает облизбирком. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:29
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
курская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716586_0:381:2963:2047_1400x0_80_0_0_a015bf87549684e4560ab7a115cb4a76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, курская область, политика

В Курской области уточнили число проголосовавших по поправкам

15:29 01.07.2020
208
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Более половины зарегистрированных в Курской области избирателей к 12.00 проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщает облизбирком.
Ранее сообщалось, что на 12.00 в области проголосовали 71,79% избирателей. По уточненным данным сводной таблицы, на 12.00 в регионе проголосовали 50,22%.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Разницу в цифрах представитель областной избирательной комиссии объяснил РИА Новости тем, что на тот момент в таблице избиркома были введены данные не всех районов.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 12.00 составляла 23,28%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 12.00 проголосовали 14,85% избирателей Курской области.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКурская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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