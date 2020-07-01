В Курской области уточнили число проголосовавших по поправкам

Ранее сообщалось, что на 12.00 в области проголосовали 71,79% избирателей. По уточненным данным сводной таблицы, на 12.00 в регионе проголосовали 50,22%.

Разницу в цифрах представитель областной избирательной комиссии объяснил РИА Новости тем, что на тот момент в таблице избиркома были введены данные не всех районов.