В Курской области уточнили число проголосовавших по поправкам

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Более половины зарегистрированных в Курской области избирателей к 12.00 проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщает облизбирком.
Ранее сообщалось, что на 12.00 в области проголосовали 71,79% избирателей. По уточненным данным сводной таблицы, на 12.00 в регионе проголосовали 50,22%.
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Разницу в цифрах представитель областной избирательной комиссии объяснил РИА Новости тем, что на тот момент в таблице избиркома были введены данные не всех районов.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 12.00 составляла 23,28%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 12.00 проголосовали 14,85% избирателей Курской области.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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