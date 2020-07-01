В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В Берлине не хотят грозить В Берлине не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2", но готовы задуматься о санкциях, если другого решения не будет, заявил РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст по итогам слушаний, которые прошли в парламенте в среду.

Общее мнение экспертного сообщества на слушаниях заключалось в том, что санкции США, которые имеют экстерриториальный характер, неприемлемы и нарушают принципы международной торговли и трансатлантического партнерства. Представитель DIHK Трайер призвал власти ЕС "выставить более грозное оружие в витрине" в ответ на действия США, уточнив, что речь идет не об ответных экстерриториальных санкциях, а о задействовании "комфортных для ВТО" инструментов защиты торговли.

"Мы не хотим ничем грозить, мы хотим показать, на что мы способны", - прокомментировал РИА Новости слова бизнес-представителя о "более грозном оружии" глава комитета бундестага Эрнст (Левые).

"Понятно, легитимно и правильно, что позиции у экономики и политиков разные. Экономика должна следить за тем, чтобы не разрушить свои связи с США, а мы должны следить за защитой суверенитета республики", - добавил он, подчеркнув, что "со всем пониманием" относится к интересам представителей промышленности, "мы также не хотим санкций, хотим решить это иначе", однако "если другого пути нет, нужно задуматься об этом".

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.