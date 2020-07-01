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В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
В Берлине не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2", но готовы задуматься о санкциях, если другого решения не будет, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:49
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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РИА Новости
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северный поток — 2, германия, сша, экономика

В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"

14:49 01.07.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В Берлине не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2", но готовы задуматься о санкциях, если другого решения не будет, заявил РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст по итогам слушаний, которые прошли в парламенте в среду.
Ранее в комитете бундестага по экономике и энергетике состоялись публичные слушания по "Северному потоку — 2", в них приняли участие статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен, парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер, исполнительный директор "Восточного комитета немецкой экономики" Михаэль Хармс, приглашенные эксперты в области экономики и права.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
28 июня, 08:00
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Общее мнение экспертного сообщества на слушаниях заключалось в том, что санкции США, которые имеют экстерриториальный характер, неприемлемы и нарушают принципы международной торговли и трансатлантического партнерства. Представитель DIHK Трайер призвал власти ЕС "выставить более грозное оружие в витрине" в ответ на действия США, уточнив, что речь идет не об ответных экстерриториальных санкциях, а о задействовании "комфортных для ВТО" инструментов защиты торговли.
"Мы не хотим ничем грозить, мы хотим показать, на что мы способны", - прокомментировал РИА Новости слова бизнес-представителя о "более грозном оружии" глава комитета бундестага Эрнст (Левые).
"Понятно, легитимно и правильно, что позиции у экономики и политиков разные. Экономика должна следить за тем, чтобы не разрушить свои связи с США, а мы должны следить за защитой суверенитета республики", - добавил он, подчеркнув, что "со всем пониманием" относится к интересам представителей промышленности, "мы также не хотим санкций, хотим решить это иначе", однако "если другого пути нет, нужно задуматься об этом".
Герхард Шредер
Вчера, 14:04
Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
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Северный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
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