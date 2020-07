Великобритания запустила программу сертификации безопасности туризма

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Региональные офисы по туризму Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса запустили программу сертификации безопасности для туриндустрии We're Good To Go (Мы Готовы), сообщает пресс-служба VisitBritian.

Наличие сертификата безопасности We’re Good To Go означает, что компания соблюдает соответствующие рекомендации правительства и министерства здравоохранения по профилактике короновирусной инфекции. Его получение доступно всем представителям туристической отрасли.

Одновременно с сертификатом безопасности Великобритания запустила информационную кампанию Know Before You Go (Проверь перед поездкой). Так как ограничения по всей стране снимаются постепенно, туристам предлагают заранее проверить, какие объекты открыты, ознакомиться с новыми правилами и доступными услугами.