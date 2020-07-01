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Великобритания запустила программу сертификации безопасности туризма
Региональные офисы по туризму Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса запустили программу сертификации безопасности для туриндустрии We're Good To Go (Мы... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:21
туризм
коронавирус covid-19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, северная ирландия, новости - туризм, уэльс, великобритания

Великобритания запустила программу сертификации безопасности туризма

20:21 01.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТуристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне
Туристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Региональные офисы по туризму Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса запустили программу сертификации безопасности для туриндустрии We're Good To Go (Мы Готовы), сообщает пресс-служба VisitBritian.
В разработке программы приняли участие более 40 организаций туриндустрии, включая ассоциацию ведущих достопримечательностей и британские парки отдыха.
Наличие сертификата безопасности We’re Good To Go означает, что компания соблюдает соответствующие рекомендации правительства и министерства здравоохранения по профилактике короновирусной инфекции. Его получение доступно всем представителям туристической отрасли.
Для этого компании должны пройти тестирование и показать, что они следуют всем рекомендациям по профилактике коронавируса. В случае его успешного прохождения фирма получает сертификат и эмблему We’re Good To Gо, которая вывешивается в офисе и на сайте.
Одновременно с сертификатом безопасности Великобритания запустила информационную кампанию Know Before You Go (Проверь перед поездкой). Так как ограничения по всей стране снимаются постепенно, туристам предлагают заранее проверить, какие объекты открыты, ознакомиться с новыми правилами и доступными услугами.
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