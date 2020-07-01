На Чукотке потушили природный пожар

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Парашютисты-десантники авиалесоохраны потушили крупный пожар на площади 9 тысяч гектаров на Парашютисты-десантники авиалесоохраны потушили крупный пожар на площади 9 тысяч гектаров на Чукотке , сообщает пресс-служба учреждения.

"В условиях ЧС парашютисты-десантники Федеральной и Чукотской авиалесоохраны ликвидировали крупный труднодоступный пожар на площади 9 тысяч гектаров в Билибинском районе региона", - говорится в сообщении.

Борьба с огнем велась в течение двух недель в сложных погодных условиях. Наземная техника не использовалась, так как ее было невозможно доставить. Пожар тушили ручным способом. Причиной возгорания стал грозовой фактор.

Также за прошедшие сутки в Чукотском автономном округе потушено еще три лесных пожара на 39 гектарах.