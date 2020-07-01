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На Чукотке потушили природный пожар
Парашютисты-десантники авиалесоохраны потушили крупный пожар на площади 9 тысяч гектаров на Чукотке, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:22
чукотка
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
чукотка, происшествия

На Чукотке потушили природный пожар

11:22 01.07.2020
69
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Парашютисты-десантники авиалесоохраны потушили крупный пожар на площади 9 тысяч гектаров на Чукотке, сообщает пресс-служба учреждения.
"В условиях ЧС парашютисты-десантники Федеральной и Чукотской авиалесоохраны ликвидировали крупный труднодоступный пожар на площади 9 тысяч гектаров в Билибинском районе региона", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС во время тушения пожара
27 июня, 21:29
В Ленинградской области на военном полигоне произошел природный пожар
Борьба с огнем велась в течение двух недель в сложных погодных условиях. Наземная техника не использовалась, так как ее было невозможно доставить. Пожар тушили ручным способом. Причиной возгорания стал грозовой фактор.
Также за прошедшие сутки в Чукотском автономном округе потушено еще три лесных пожара на 39 гектарах.
По состоянию на 1 июля продолжается ликвидация 12 лесных пожаров на 32 039 гектарах. Все пожары являются труднодоступными. Доставка наземной техники невозможна. Парашютисты-десантники работают только вручную. Значительных осадков пока нет, в регионе стоит жара. Наиболее сложная обстановка в Анадырском и Билибинском районах, где действует режим ЧС в лесах.
Заповедник Тунгусский
24 июня, 04:49
Ученые спрогнозировали природные пожары в Тунгусском заповеднике
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ЧукоткаПроисшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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