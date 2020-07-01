На Чукотке потушили природный пожар

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Парашютисты-десантники авиалесоохраны потушили крупный пожар на площади 9 тысяч гектаров на Чукотке, сообщает пресс-служба учреждения.
"В условиях ЧС парашютисты-десантники Федеральной и Чукотской авиалесоохраны ликвидировали крупный труднодоступный пожар на площади 9 тысяч гектаров в Билибинском районе региона", - говорится в сообщении.
Борьба с огнем велась в течение двух недель в сложных погодных условиях. Наземная техника не использовалась, так как ее было невозможно доставить. Пожар тушили ручным способом. Причиной возгорания стал грозовой фактор.
Также за прошедшие сутки в Чукотском автономном округе потушено еще три лесных пожара на 39 гектарах.
По состоянию на 1 июля продолжается ликвидация 12 лесных пожаров на 32 039 гектарах. Все пожары являются труднодоступными. Доставка наземной техники невозможна. Парашютисты-десантники работают только вручную. Значительных осадков пока нет, в регионе стоит жара. Наиболее сложная обстановка в Анадырском и Билибинском районах, где действует режим ЧС в лесах.