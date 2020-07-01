В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 82 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 65,26% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 (5.00 мск), сообщает избирком региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
"Явка на 12.00 с учетом досрочно проголосовавших составила 82,2 тысячи человек или 65,26%", - говорится в сообщении.
Лидерами по голосованию являются Смидовичский район – 76,66% и Октябрьский район – 74,99%. В административном центре – городе Биробиджане – проголосовали 60,01%.
Всего в регионе около 126 тысяч избирателей, для них в среду открылись 183 участка для голосования.
На выборах президента в 2018 году в ЕАО к 12.00 проголосовали 29,1%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.