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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 82 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 65,26% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 (5.00 мск), сообщает избирком региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
биробиджан
смидовичский район
октябрьский район
еврейская автономная область
политика
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биробиджан
смидовичский район
октябрьский район
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РИА Новости
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353
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конституция рф, биробиджан, смидовичский район, октябрьский район, еврейская автономная область, политика

В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

06:25 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина РФ и Конституция РФ
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 82 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 65,26% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 (5.00 мск), сообщает избирком региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
06:15Голосование по поправкам в Конституцию
На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
"Явка на 12.00 с учетом досрочно проголосовавших составила 82,2 тысячи человек или 65,26%", - говорится в сообщении.
Лидерами по голосованию являются Смидовичский район – 76,66% и Октябрьский район – 74,99%. В административном центре – городе Биробиджане – проголосовали 60,01%.
Всего в регионе около 126 тысяч избирателей, для них в среду открылись 183 участка для голосования.
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
04:20Голосование по поправкам в Конституцию
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
На выборах президента в 2018 году в ЕАО к 12.00 проголосовали 29,1%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
02:58Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФБиробиджанСмидовичский районОктябрьский районЕврейская автономная областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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