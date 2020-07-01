В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 82 тысяч избирателей в Более 82 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 65,26% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 (5.00 мск), сообщает избирком региона.

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.

"Явка на 12.00 с учетом досрочно проголосовавших составила 82,2 тысячи человек или 65,26%", - говорится в сообщении.

Всего в регионе около 126 тысяч избирателей, для них в среду открылись 183 участка для голосования.

На выборах президента в 2018 году в ЕАО к 12.00 проголосовали 29,1%.