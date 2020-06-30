Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с членом руководства талибов и потребовал соблюдать обязательства по мирному соглашению об урегулировании в Афганистане на фоне скандала с обвинениями в "сговоре России с талибами", сообщила в заявлении официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майк Помпео встретился вчера по видеоконференции с заместителем руководителя и главным переговорщиком "Талибана" муллой (Абдулом Гани) Барадаром. Обсуждалась реализация соглашения США и "Талибан". Госсекретарь ясно дал понять наши ожидания, что "Талибан" будет соблюдать свои обязательства, в том числе не атаковать американцев", - говорится в сообщении Ортагус.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.