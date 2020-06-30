Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573710202.html
Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с членом руководства талибов и потребовал соблюдать обязательства по мирному соглашению об... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:51
майк помпео
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_0:221:3137:1986_1400x0_80_0_0_01a0714d97ce7ce2b60babb00dd473ac.jpg
https://ria.ru/20200630/1573699729.html
https://ria.ru/20200630/1573642249.html
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_0:221:3137:1986_1400x0_80_0_0_01a0714d97ce7ce2b60babb00dd473ac.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_c1828770dc70121f991b22023d1d2ae1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_653bf0635c6b6aa2bd09ac6150f1b2af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире

Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов

21:50 30.06.2020 (обновлено: 21:51 30.06.2020)
404
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с членом руководства талибов и потребовал соблюдать обязательства по мирному соглашению об урегулировании в Афганистане на фоне скандала с обвинениями в "сговоре России с талибами", сообщила в заявлении официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майк Помпео встретился вчера по видеоконференции с заместителем руководителя и главным переговорщиком "Талибана" муллой (Абдулом Гани) Барадаром. Обсуждалась реализация соглашения США и "Талибан". Госсекретарь ясно дал понять наши ожидания, что "Талибан" будет соблюдать свои обязательства, в том числе не атаковать американцев", - говорится в сообщении Ортагус.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 17:54
Демократы потребовали отчета разведки о "сговоре" России с талибами
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Вчера, 08:00
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
2100001
Обсудить 0
Майк ПомпеоМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Члены Талибана во время передачи оружия
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Иран назвал возможное продление оружейного эмбарго подрывом резолюции ООН
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Штаб Цепкало обжалует отбраковку подписей избирателей
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
ЦИК России
В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции
Крым
Делегация европейских политиков прибыла в Крым
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине
Нефтяная качалка
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Президент США Дональд Трамп
Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа
Автомобиль скорой помощи в Иране
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя назвал резолюцию США об оружейном эмбарго против Ирана утопией
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Люберцах на чердаке многоэтажного дома обнаружили тела трех подростков
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
Лента новостейМолния