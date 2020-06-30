Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов

"Госсекретарь Майк Помпео встретился вчера по видеоконференции с заместителем руководителя и главным переговорщиком "Талибана" муллой (Абдулом Гани) Барадаром. Обсуждалась реализация соглашения США и "Талибан". Госсекретарь ясно дал понять наши ожидания, что "Талибан" будет соблюдать свои обязательства, в том числе не атаковать американцев", - говорится в сообщении Ортагус.