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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:44
михаил мишустин
владимир путин
сергей шойгу
общество
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ментам прокурорам судьям и конторским нацгвардии можно не платить они и так почти все богачи и могут жить без зарплаты .они крышуют отжимают в наглую забирают иммущество и бизнес .им и так неплохо живется .их бы посадить так бы процентов 80 и порядок был и меньше воровали а чиновникам высшую меру с конфискацией имущества даже у дальних родственников
220
Ну все, понеслась: рабы работают, а погонщики мулов забирают все себе; силовики поддерживают этот беспредел...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил мишустин, владимир путин, сергей шойгу, общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

18:44 30.06.2020
126741
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПризывники на сборном пункте военного комиссариата в Ростовской области
Призывники на сборном пункте военного комиссариата в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
В частности, это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что выплаты военным должны быть на уровне зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции.
В минувшем году оклады военных и силовиков выросли на 4,3 процента.
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Трехлетний план

В конце 2019 года Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 миллиардов рублей.
Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться, в 2020 году на 3% в 2021-22 годах - на 4% соответственно.
По его словам, одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей.
Он также добавил, что продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. По мнению Путина, важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, поскольку от этого прямо будет зависеть эффективность их работы, "нашей общей работы по развитию вооруженных сил".
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Михаил МишустинВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
ментам прокурорам судьям и конторским нацгвардии можно не платить они и так почти все богачи и могут жить без зарплаты .они крышуют отжимают в наглую забирают иммущество и бизнес .им и так неплохо живется .их бы посадить так бы процентов 80 и порядок был и меньше воровали а чиновникам высшую меру с конфискацией имущества даже у дальних родственников
30 июня, 20:43
всвиктор соснов
193301122
Ну все, понеслась: рабы работают, а погонщики мулов забирают все себе; силовики поддерживают этот беспредел...
30 июня, 19:34
ИИИван Иващенко
1664011228
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