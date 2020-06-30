https://ria.ru/20200630/1573702731.html
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:44
2020-06-30T18:44
михаил мишустин
владимир путин
сергей шойгу
общество
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https://ria.ru/20200629/1573631962.html
виктор соснов
ментам прокурорам судьям и конторским нацгвардии можно не платить они и так почти все богачи и могут жить без зарплаты .они крышуют отжимают в наглую забирают иммущество и бизнес .им и так неплохо живется .их бы посадить так бы процентов 80 и порядок был и меньше воровали а чиновникам высшую меру с конфискацией имущества даже у дальних родственников
220
Иван Иващенко
Ну все, понеслась: рабы работают, а погонщики мулов забирают все себе; силовики поддерживают этот беспредел...
211
58
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, владимир путин, сергей шойгу, общество
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
В частности, это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии
, а также сотрудников ФСИН
, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу
говорил, что выплаты военным должны быть на уровне зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции.
В минувшем году оклады военных и силовиков выросли на 4,3 процента.
Трехлетний план
В конце 2019 года Владимир Путин
заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 миллиардов рублей.
Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться, в 2020 году на 3% в 2021-22 годах - на 4% соответственно.
По его словам, одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей.
Он также добавил, что продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. По мнению Путина, важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, поскольку от этого прямо будет зависеть эффективность их работы, "нашей общей работы по развитию вооруженных сил".