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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573700621.html
Более 330 живущих в Британии россиян досрочно проголосовали по поправкам
В Лондоне завершилось досрочное голосование находящихся в Британии российских граждан по поправкам к Конституции РФ, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:14
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
лондон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
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РИА Новости
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353
60
конституция рф, лондон, в мире

Более 330 живущих в Британии россиян досрочно проголосовали по поправкам

18:14 30.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. В Лондоне завершилось досрочное голосование находящихся в Британии российских граждан по поправкам к Конституции РФ, сообщили в дипмиссии.
"В Лондоне завершилось досрочное голосование... Проголосовали более 330 человек, в том числе около 50 - на дому. Завтра ждем граждан на участке с 08.00 до 20.00 (местное время, с 10.00 до 22.00 мск). Продолжаем принимать заявки на выездное голосование на golos2020@rusemb.org.uk", - рассказали РИА Новости в посольстве.
Избирательный участок в посольстве России в Лондоне работает с 25 июня. Посольство организовало также выездное голосование. В ходе выездов дипломаты отвечали на вопросы граждан по консульскому обслуживанию и другим волновавших их темам.
Голосование в посольстве 1 июля пройдет без предварительной записи. В свете пандемии коронавируса при нахождении на участке обязательно использование средств индивидуальной защиты: маска и перчатки. Также участников голосования просят по возможности иметь свои ручки - но не карандаши - для заполнения бюллетеней.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 17:11Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЛондонВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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