Австралийский парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге в пятницу опубликовал видео, на котором очаровательный детеныш коалы по имени Мэдди впервые вылезает из маминой сумки. Во время своей первой прогулки, малышка сидела у мамы на животе и с интересом разглядывала листья, а также попробовала веточку эвкалипта на вкус.
https://ria.ru/20200630/1573700276.html
Покорительница сердец: коалу Мэдди впервые показали публике
Австралийский парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге в пятницу опубликовал видео, на котором очаровательный детеныш коалы по имени Мэдди впервые вылезает из... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:17
2020-06-30T18:17
видео
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Покорительница сердец: коалу Мэдди впервые показали публике
Австралийский парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге в пятницу опубликовал видео, на котором очаровательный детеныш коалы по имени Мэдди впервые вылезает из маминой сумки. Во время своей первой прогулки, малышка сидела у мамы на животе и с интересом разглядывала листья, а также попробовала веточку эвкалипта на вкус.
2020-06-30T18:17
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, видео
Покорительница сердец: коалу Мэдди впервые показали публике
Австралийский парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге в пятницу опубликовал видео, на котором очаровательный детеныш коалы по имени Мэдди впервые вылезает из маминой сумки. Во время своей первой прогулки, малышка сидела у мамы на животе и с интересом разглядывала листья, а также попробовала веточку эвкалипта на вкус.
2020-06-30T18:17
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Покорительница сердец: коалу Мэдди впервые показали публике
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